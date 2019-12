Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte verurteilt die Regierung in Ankara, weil sie den Unternehmer und Kunstförderer Osman Kavala seit zwei Jahren grundlos in Haft hält.

Mag sein, dass Gerichtsurteile manchmal schwer zu verstehen sind. Dieses aber lässt an Klarheit wenig zu wünschen übrig. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat die Türkei wegen der nun mehr als zwei Jahren andauern-den Inhaftierung des Unternehmers Osman Kavala verurteilt - und ausgesprochen, was jeder seriöse Beobachter längst wusste. Der bekannte Philantrop und Mäzen, Partner des Goethe-Instituts, wurde eingesperrt, um ihn zum Schweigen zu bringen, und mit ihm alle Verteidiger der Menschenrechte, so formulieren es die Richter in ihrem Urteil. Mit all seiner moralischen Autorität fordert der Straßburger Gerichtshof nun die sofortige Freilassung des 62-Jährigen.

Die Verhaftung des Osman Kavala ist einer der zahllosen Fälle, in denen türkische Behörden nach dem Putschversuch von 2016 gegen Kritiker vorgegangen sind. Liest man das 94-Seiten-Urteil mit dem Aktenzeichen 28749/17, dann muss man zu dem Ergebnis kommen: Es ist ein besonders eklatantes Beispiel staatlicher Willkür. Am 18. Oktober 2017 wurde Kavala unter dem Vorwurf eines gewaltsamen Umsturzversuchs festgenommen, ein Verdacht, der ihn mit dem Putschversuch vom Juli 2016 in Verbindung brachte, aber auch mit den mehr als vier Jahre zurückliegenden Gezi-Protesten.

Die türkische Regierung habe "keine plausible Erklärung" dafür gegeben, warum Kavala erst nach derart langer Zeit inhaftiert worden sei, schreiben die Richter.

Auf ihrer Suche nach dem angeblichen Tat-verdacht gegen Kavala sind die Straßbur-ger Richter nicht fündig geworden. In den Akten gebe es keinerlei Hinweise darauf, dass Kavala in gewaltsame Aktionen verwi-ckelt gewesen sei, weder als Teilnehmer noch als Anstifter oder Anführer. Die Poli-zei habe ihn in den Verhören nicht einmal nach solchen Gewalttaten gefragt - obwohl er doch angeblich am Versuch eines gewaltsamen Umsturzes beteiligt gewesen sein soll.

Stattdessen: Viele Fragen nach Umständen, die mit den Gezi-Protesten nichts zu tun gehabt hätten. Nach Treffen mit Re-präsentanten aus dem Ausland, nach Tele-fonaten mit Akademikern, Journalisten und Aktivisten, oder nach dem Besuch eiern EU-Delegation. Selbst in der stattlichen Anklageschrift von 657 Seiten haben die Richter keine "objektiven Verdachtsmomente" entdeckt. "Die Dokumente der Anklage beziehen sich auf zahlreiche vollständig rechtmäßige Aktivitäten, die mit der Ausübung eines Konventionsrechts einhergingen und in Kooperation mit den Organen des Europarats oder internationalen Institutionen ausgeführt wurden", schreibt das Gericht.

Ein Freispruch erster Klasse, wenn man so will. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat damit zum wiederholten Mal in bemerkenswerter Klarheit Men-schenrechtsverstöße in der Post-Putsch-Türkei benannt. Im Frühjahr 2018 bean-standete er die Untersuchungshaft gegen die Journalisten Mehmet Hasan Altan und Sahin Alpay. Der "öffentliche Notstand" dürfe nicht als Vorwand zur Einschränkung der politischen Debatte benutzt werden, mahnten die Richter. Im November 2018 forderten sie die Freilassung von Selahattin Demirtaş, dem Co-Vorsitzenden der prokurdischen Partei HDP: Die Türkei habe das Ziel verfolgt, "den Pluralismus zu ersticken und die Freiheit der politischen Debatte einzuschränken". Demirtaş sitzt freilich immer noch im Gefängnis.

Erneut stützt sich der Gerichtshof dabei auf eine Verletzung von Artikel 18 der Men-schenrechtskonvention. Darin ist geregelt, dass die Freiheiten der Konvention nur zu den darin vorgesehenen "Zwecken" einge-schränkt werden dürfen. Die Frage nach den "Zwecken" erlaubt es dem Gericht, po-litische Verfolgung ausdrücklich zu benen-nen - also einen Blick hinter die oft nur dürftig rechtsstaatlich getünchten Fassa-den zu werfen. Diese Karte hat der Ge-richtshof auch in Sachen Demirtaş gezogen, ebenso im Fall des russischen Oppositions-politikers Alexej Nawalny. Ob sie dieses Mal sticht, wird man wohl frühestens am 24. Dezember erkennen können. Dann wir in der Türkei der Prozess gegen Kavala fortgesetzt.