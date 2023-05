Am Sonntag haben die Türkinnen und Türken die Wahl zwischen ihrem autokratischen Langzeitpräsidenten Erdoğan und einem Herausforderer, der lange unterschätzt wurde. Kılıçdaroğlu könnte schaffen, was wenige für möglich halten.

Von Raphael Geiger, Istanbul

Am Ende ist dieser Wahlkampf dann auch noch eine Technoparty. In Rize, ganz im Osten, am Schwarzen Meer, fand ein DJ die Beats zu den drei Wörtern der Opposition: Hak, hukuk, adalet. Recht, Gesetz, Gerechtigkeit. Und das Publikum ging mit wie bei einem Rave. Diese Woche war das, bei einem der letzten mitings, wie sie in der Türkei zu Wahlveranstaltungen sagen. Aus Rize stammt Recep Tayyip Erdoğans Vater, der Präsident besitzt dort noch ein Sommerhaus. In Rize gibt es viel Tee, viele Moscheen und eine Recep-Tayyip-Universität. Für Liebe zu Techno war die Stadt bisher nicht bekannt, zur Opposition auch nicht.