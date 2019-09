Artikel per E-Mail versenden

Eine Kammer des obersten türkischen Berufungsgerichts hat im Verfahren gegen Ex-Mitarbeiter der regierungskritischen Zeitung Cumhuriyet den Freispruch für fast alle Betroffenen angeordnet. Fünf von ihnen, die bereits im Gefängnis saßen, sollen freikommen. Das sollte noch am Abend geschehen, sagte der Anwalt Abbas Yalcin der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag. Der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu zufolge unterliegen die fünf - unter ihnen der bekannte Karikaturist Musa Kart - künftig aber einer Ausreisesperre. Ein weiterer Mitarbeiter muss im Gefängnis bleiben. In dem auch international verfolgten Fall waren im April 2018 insgesamt 13 Ex-Mitarbeiter der Cumhuriyet zu teils mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden. Als Beweise dienten vor allem Artikel aus der Zeitung. Die türkische Regierung geht nach einem Putschversuch von 2016 massiv gegen Medienhäuser und Journalisten vor.