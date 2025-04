Unter dem Eindruck der Absetzung des Istanbuler Bürgermeisters Ekrem İmamoğlu hat die größte Oppositionspartei der Türkei ihren Vorsitzenden Özgür Özel im Amt bestätigt. Der 50-Jährige erhielt auf einem außerordentlichen Parteitag am Sonntag 1171 von 1276 Delegiertenstimmen und damit alle gültigen abgegebenen Stimmen, berichtete die Nachrichtenagentur Anka. Neben Özel trat kein anderer Kandidat an. Seit der Verhaftung des İmamoğlus steht seine CHP-Partei mit an der Spitze einer regierungskritischen Protestbewegung. Die Partei hat Hunderttausende auf die Straße gebracht und unterstützt eine Boykottbewegung gegen mutmaßlich regierungsnahe Firmen und Marken.