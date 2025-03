In der Türkei ist erneut ein Lokalpolitiker der größten Oppositionspartei CHP verhaftet und abgesetzt worden. Dem Bürgermeister des konservativen Stadtteils Beykoz in Istanbul, Alaattin Köseler, werde Einflussnahme auf Ausschreibungen vorgeworfen, schrieb das türkische Innenministerium auf der Plattform X. CHP-Parteichef Özgür Özel sprach auf X von einem politisch motivierten Vorgehen. Die türkischen Behörden sind in den vergangenen Wochen immer wieder gegen Oppositionspolitiker vorgegangen. Politiker der CHP und Vertreter der prokurdischen Partei Dem wurden abgesetzt und teilweise durch regierungsnahe Zwangsverwalter ersetzt. Auch gegen den populären Istanbuler Bürgermeister Ekrem Imamoğlu wird juristisch vorgegangen. Imamoğlu gilt als aussichtsreicher Herausforderer des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan bei einer künftigen Wahl. Gegen Imamoğlu laufen mehrere Verfahren. Ihm drohen Politikverbote und Haftstrafen.