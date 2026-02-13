Zum Hauptinhalt springen

TürkeiErdoğans Sohn, bald Erdoğan II.?

Lesezeit: 2 Min.

Kann es sein, dass der türkische Präsident seinen Sohn Bilal Erdoğan als Nachfolger aufbauen will?
Kann es sein, dass der türkische Präsident seinen Sohn Bilal Erdoğan als Nachfolger aufbauen will? (Foto: Turkish Presidency / Murat Kula / Handout/Imago/Anadolu Agency)

Die dem Präsidenten ergebenen Medien behandeln Bilal seit einigen Monaten wie einen politischen Akteur. Dass dies nicht zufällig geschieht, ist klar.

Von Raphael Geiger

In den Neunzigern, sein Vater war gerade Oberbürgermeister von Istanbul, wollte Bilal Erdoğan nach Amerika. Fürs Anschreiben an die Indiana University entschied er sich für den Titel eines Songs von R. Kelly: „I believe I can fly“. Bilal wurde angenommen, später ging er nach Harvard, und als er in die Türkei zurückkehrte, war sein Vater bereits Premierminister geworden. Kann schon sein, dass sich dieses Leben wie ein Flug anfühlte: geboren in einem Istanbuler Armenviertel, dann Sohn des Rathauschefs, von 2003 an des Premiers, seit 2014 des Staatspräsidenten.

