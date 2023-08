Der türkische Außenminister Hakan Fidan bei einem Besuch in Kiew - vor einer Gedenktafel für die gefallenen Verteidiger der Ukraine.

Von Raphael Geiger

Vor einer Weile hat Recep Tayyip Erdoğan beschrieben, was er in Hakan Fidan sieht. Damals war Fidan noch nicht Außenminister, verhandelte noch nicht, wie heute, in Moskau über das Getreideabkommen. Fidan war noch Chef des Geheimdienstes MİT. "Er ist meine geheime, verschlossene Box", sagte der Präsident. Die Blackbox, anders gesagt. Die Blackbox Erdoğans, die Blackbox der Türkei.