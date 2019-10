Nach der Ankündigung einer baldigen militärischen Offensive in Nordsyrien hat die Türkei an der Grenze Truppen zum Nachbarland bewegt. Die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu berichtete in der Nacht auf Sonntag von neun Transportern mit Militärfahrzeugen sowie einem Bus mit Soldaten, die den südosttürkischen Grenzort Akçakale erreicht hätten. Sie seien aus der Provinzhauptstadt Şanlıurfa gekommen. Dort hatte die Türkei im März ein Kommandozentrum für die lange geplante Offensive eingeweiht. Präsident Recep Tayyip Erdoğan hatte am Samstag in Ankara angekündigt, die Türkei stehe kurz vor einem Militäreinsatz in Syrien, "sowohl aus der Luft als auch mit Bodentruppen".