Von Raphael Geiger und Dunja Ramadan, Istanbul/München

Es ist heiß in Riad. Immer noch. Jetzt, Anfang Oktober, werden es tagsüber noch an die 40 Grad. In Kuwait ist es ähnlich, in Doha auch. Verständlich also, dass die Menschen von der arabischen Halbinsel in den nicht enden wollenden Sommermonaten gern in ein Flugzeug Richtung Norden steigen. Irgendwohin, wo es kühler ist und ein bisschen grün. Nach Zell am See, nach München, nach Paris.