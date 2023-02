Von Tomas Avenarius, Antakya

Als der braunweiße Spürhund in weiten Sätzen vom Schuttberg hinunterläuft, geben die Retter endgültig auf. Die Feuerwehrmänner wissen nun, dass niemand mehr leben kann unter den Trümmern: "Der Hund schlägt an, wenn er Leben wittert", sagt einer. "Aber in den Hohlräumen, in die wir mit dem Richtmikrofon und der Kamerasonde geschaut haben, da tat sich nichts. Da roch es nach Tod."