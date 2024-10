Die türkische Nachrichtenagentur Anadolu Ajansı berichtet über eine Explosion am Eingangstor und Schüsse. Rettungs- und Sicherheitskräfte seien nun am Ort des Geschehens. Mitarbeiter des Unternehmens seien in Bunkern in Sicherheit gebracht worden. Ankaras Oberbürgermeister, Mansur Yavaş, hat auf X sein Beileid bekundet.

Das Unternehmen Tusaş – auch Turkish Aerospace Industries, TAI – ist Entwickler und Produzent von Luft- und Raumfahrtsystemen wie Kampfflugzeugen und Drohnen. Tusaş hat unter anderem die Prototypen des türkischen Kampfflugzeuges Kaan mitentwickelt.

Mehr in Kürze auf SZ.de