Zwei maskierte Bewaffnete haben während des Sonntagsgottesdienstes in einer katholischen Kirche in Istanbul eine Person erschossen. Das gab Innenminister Ali Yerlikaya bekannt und schrieb auf der Plattform X: "Wir verurteilen diesen abscheulichen Angriff aufs Schärfste". Eine großangelegte Untersuchung und Bemühungen, die Angreifer zu fassen, seien eingeleitet worden. Die Hintergründe blieben zunächst unklar. Bei dem Opfer soll es sich um einen türkischen Staatsbürger handeln, die Angreifer haben offenbar gezielt auf ihn geschossen. Präsident Recep Tayyip Erdoğan rief den Priester der Kirche und lokalen Vertreter seiner Regierungspartei an, um sein Beileid auszusprechen. Papst Franziskus übermittelte ebenfalls sein Beileid.