Bei einem Anschlag in der türkischen Hauptstadt Ankara sind am Sonntag die beiden Angreifer umgekommen. Das Innenministerium sprach von zwei "Terroristen", einer habe sich vor einem Eingang zum Ministerium selbst gesprengt. Der zweite sei "neutralisiert" worden. Beim Schusswechsel seien zwei Polizisten leicht verletzt worden. Die Explosion ereignete sich Medien zufolge auch unweit eines Eingangs zum Parlament, nachmittags war dort die Eröffnungssitzung nach der Sommerpause geplant, Präsident Recep Tayyip Erdoğan sollte teilnehmen. Wer hinter dem Anschlag steckt, war unklar. Die bewaffneten Angreifer scheiterten dabei, an Wachen vorbei ins Ministerium zu gelangen. Einer habe sich dann in die Luft gesprengt.