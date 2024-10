Auf einem Unternehmensgelände des türkischen Luft- und Raumfahrtkonzerns Tusaş in Ankara hat es nach Angaben der Regierung einen Terroranschlag gegeben . Innenminister Ali Yerlikaya teilte auf der Plattform X mit, dass es drei Tote und 14 Verletzte gegeben habe. „Türkische Luft- und Raumfahrtindustrie Inc. (Tusaş) 2 Terroristen wurden bei dem Terroranschlag auf Einrichtungen von Ankara Kahramankazan neutralisiert“, schrieb Yerlikaya zudem. Ankaras Oberbürgermeister, Mansur Yavaş, hat auf X sein Beileid bekundet .

Die türkische Nachrichtenagentur Anadolu Ajansı berichtet über eine Explosion am Eingangstor und Schüsse. Medien veröffentlichten Aufnahmen von Überwachungskameras, auf denen die mutmaßlichen Attentäter, ein Mann und eine Frau, mit Schusswaffen zu sehen waren. Zudem waren auf den Bildern ein beschädigtes Tor und ein Zusammenstoß auf einem Parkplatz in der Nähe zu sehen. Rettungs- und Sicherheitskräfte seien am Ort des Geschehens.

Laut Anadolu wurden Mitarbeiter des Unternehmens in Bunkern in Sicherheit gebracht. Die Umgebung sei abgesperrt worden. Der Sender NTV berichtete, es habe eine Geiselnahme gegeben.

Das Unternehmen Tusaş – auch Turkish Aerospace Industries, TAI – ist Entwickler und Produzent von Luft- und Raumfahrtsystemen wie Kampfflugzeugen und Drohnen. Tusaş hat unter anderem die Prototypen des türkischen Kampfflugzeuges Kaan mitentwickelt. In der türkischen Metropole Istanbul findet in dieser Woche eine Verteidigungs-, Luft- und Raumfahrtmesse statt, an der rund 1000 inländische und internationale Unternehmen teilnehmen.