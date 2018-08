17. August 2018, 18:50 Uhr Türkei Ankara lehnt Freilassung ab

Ein türkisches Gericht weist den Antrag von Pastor Brunson auf Ausreise zurück - zunächst müssten Beweise gesammelt und ausgewertet werden. Eine schnelle juristische Entscheidung ist nicht zu erwarten.

Von Christiane Schlötzer , Istanbul

Kurz vor Beginn des Opferfestes: Szene aus Istanbul. (Foto: Chris McGrath/Getty Images)

Im Streit zwischen der Türkei und den USA zeichnet sich keine Entspannung ab. Ein türkisches Berufungsgericht in Izmir hat es am Freitag abgelehnt, den Hausarrest für den amerikanischen Pastor Andrew Brunson aufzuheben und den 50-Jährigen ausreisen zu lassen. Einen entsprechenden Antrag von Brunsons Anwalt Ismail Cem Halavurt hatte erst vor wenigen Tagen auch ein unteres Gericht zurückgewiesen. In der Türkei beginnen am Samstag die Ferien zum islamischen Opferfest, dem höchsten religiösen Fest des Jahres. Damit ist eine schnelle neue juristische Entscheidung kaum zu erwarten. Die Ferien dauern fast bis Ende August. Anwalt Halavurt hat bereits angekündigt, er werde sich auch an das türkische Verfassungsgericht wenden.

Präsident Donald Trump hatte kurz zuvor der Türkei mit neuen Maßnahmen gedroht, sollte Brunson nicht freikommen. Trump twitterte: Die Türkei habe viele Jahre von den USA profitiert, jetzt halte sie "unseren wunderbaren christlichen Pastor" fest. Den müsse er nun bitten, das Land als "große patriotische Geisel zu repräsentieren". Amerika, so Trump, werde "nichts zahlen für die Freilassung eines unschuldigen Mannes".

Infolge der diplomatischen Krise nähert sich die Türkei wieder an die EU an

Brunsons Schicksal rückte zuletzt ins Zentrum der Krise. Der Pastor wurde im Oktober 2016 in der Türkei festgenommen, saß bis vor Kurzem in einem Gefängnis und befindet sich nun im Hausarrest. Trumps Nationaler Sicherheitsberater John Bolton hat es bei einem Treffen mit dem türkischen Botschafter Serdar Kılıç in Washington abgelehnt, über türkische Bedingungen für eine Freilassung Brunsons zu sprechen, hieß es aus US-Regierungskreisen. Es werde keine Verhandlungen geben, so Bolton. Die Türkei verlangt unter anderem, in den USA die juristische Verfolgung der türkischen Halkbank - wegen des Verstoßes gegen die Iran-Sanktionen - zu beenden.

Eine Folge des Streits mit Amerika ist eine Wiederannäherung der Türkei an die EU. Erdoğan telefonierte in dieser Woche erst mit Kanzlerin Angela Merkel, dann mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron, und stets sorgte das Präsidentenamt in Ankara dafür, dass dies sofort bekannt wurde. Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu versicherte, man werde die Gespräche mit der EU über eine Visaliberalisierung wieder "intensivieren". Die Weigerung der Türkei, ihre weitreichenden Antiterrorgesetze zu ändern, hatte die Gespräche zuletzt ins Leere laufen lassen.

Unter Berufung auf diese Gesetze wurden nach dem Putschversuch vom Juli 2016 Tausende verhaftet. Ihnen wurde dabei - absurderweise meist gleichzeitig - eine Unterstützung der militanten kurdischen PKK wie der islamischen Gülen-Bewegung vorgeworfen, die nichts miteinander zu tun haben. Die Regierung in Ankara macht Gülen für den Putschversuch verantwortlich. Auch Brunson wurde beschuldigt, beide "Terrorgruppen" zu unterstützen, was der Pastor entschieden bestreitet.