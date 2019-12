Was das Frachtschiff Tuna-1 geladen hatte, als es am Samstag vor der Küste Libyens gekapert wurde, ist unklar. Sicher ist aber: Drei Mitglieder der Crew des unter der Flagge Grenadas fahrenden Frachters sind Türken. Das genügte Helfern des Kriegsherrn Khalifa Haftar, das Schiff zu stoppen und es in den von den Rebellen kontrollierten Hafen Ras el-Hilal zu schleppen, "zur Inspektion", wie ein Sprecher Haftars der Agentur Reuters sagte. Haftars selbst ernannte Nationalarmee kämpft gegen die von der UN anerkannte Regierung des Premiers Fayez el-Serraj in Tripolis - und die Türkei steckt bereits mittendrin im libyschen Bürgerkrieg.

Die Kaperung des Frachters folgte auf einen Beschluss des türkischen Parlaments, der eine umfassende militärische Kooperation Ankaras mit der libyschen Regierung ermöglicht. Es ist eher ungewöhnlich, dass das Parlament am Samstag tagt, aber Präsident Recep Tayyip Erdoğan hatte zur Eile gedrängt. Alle Oppositionsparteien stimmten gegen den Militärpakt mit Tripolis, die konservativ-islamische Regierungspartei AKP setzte ihn mit ihrer Mehrheit durch. Die türkische Militäroperation in Syrien hatte die Opposition - mit Ausnahme der Kurdenpartei HDP - jüngst dagegen noch gebilligt. Nun warnten Oppositionspolitiker vor einem Krieg, mit dem sich die Türkei neben regionalen Mächten auch Russland und Frankreich zu Feinden mache. Beide Länder unterstützen aus unterschiedlichen Gründen Haftar. Ahmet Ünal Çeviköz, Abgeordneter der größten Oppositionspartei CHP, sagte, für die Folgen des Pakts müsse sich die Regierung später "vor der Geschichte" verantworten.

Der libysche Premier Fayez el-Serraj hatte im November Erdoğan um Hilfe gebeten. Im Gegenzug dafür unterzeichnete Tripolis auch ein Abkommen, das eine gemeinsame Seegrenze zwischen Libyen und der Türkei festlegt. Davon erhofft sich Ankara Beistand im Streit um die Ausbeutung von Gasvorkommen im Mittelmeer, in der Nähe Zyperns. Dieses Abkommen wurde von den Regierungen Zyperns und Griechenlands sowie von der EU kritisiert, weil es große griechische Inseln wie Kreta und Rhodos außer Acht lässt. Auch aus dem US-Außenministerium kam Kritik.

Der Militärpakt erlaubt es der Türkei nun laut einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu, militärische Ausbilder und Berater nach Libyen zu schicken. Gemeinsame Militärübungen sind möglich, Ankara darf auf Anfrage Waffen und Militärfahrzeuge nach Libyen senden. Die Türkei soll zudem beim Aufbau einer Schutztruppe helfen, für polizeiliche und militärische Aufgaben. Die Geheimdienste können Informationen austauschen. Die Entsendung von Bodentruppen müsste das Parlament in Ankara extra genehmigen. Aber auch ein paar türkische Soldaten von Spezialeinheiten und ein paar Hundert Berater könnten sich in diesem Krieg bereits deutlich bemerkbar machen.

Auch Moskau freut sich wohl kaum: Im Bürgerkrieg steht es auf der anderen Seite

So hatte Haftar zuletzt das Blatt zu seinen Gunsten wenden können, als er Unterstützung von Söldnern der privaten russischen Sicherheitsfirma Wagner erhielt. Dessen Chef ist ein enger Vertrauter Präsident Wladimir Putins. Nach westlichen Geheimdiensten soll es sich um mindestens 1400 Mann handeln. Sie verfügen über moderne Waffensysteme, die überwiegend die Vereinigten Arabischen Emirate und Jordanien liefern. Frankreich steht auf Seiten Haftars, weil sich Paris davon Vorteile bei der Sicherung der Sahelzone verspricht. Ägypten und Saudi-Arabien unterstützen Haftar ebenfalls. Unter dessen Kommando kämpfen auch Offiziere aus der einstigen Armee des Diktators Muammar al-Gaddafi, der 2011 gestürzt und getötet wurde. Sollte es ihnen gelingen, die Millionenstadt Tripolis zu erobern, dürften sie versuchen, wieder eine Militärdiktatur zu errichten. Haftar kündigte vor zwei Wochen den "finalen Kampf" um die Hauptstadt an.

Die Waffen der Regierung und der mit ihr verbündeten Milizen stammen meist aus älteren Beständen, mit denen teilweise 2011 schon die Rebellen gegen Gaddafi kämpften. Die Türkei hat aber Drohnen und gepanzerte Fahrzeuge geliefert. Für Libyen gilt ein Waffenembargo des UN-Sicherheitsrats. "Wir haben einen Pakt mit Libyen unterzeichnet, und das hat einige Kreise verärgert", sagte Erdoğan am Samstag in Istanbul. Erdoğan nannte keine Länder, aber auch in Moskau dürfte man nicht erfreut sein über Ankaras Einmischung in Tripolis. Am 8. Januar will Putin in die Türkei kommen.