Im Schwarzen Meer ist mutmaßlich erneut ein russisches Schiff mit einer Drohne angegriffen worden. Es habe geringfügige Schäden und keine Verletzten gegeben, berichtete die russische staatliche Nachrichtenagentur Tass. Nach Angaben der türkischen Generaldirektion für Seefahrt war der Tanker „von Russland nach Georgien“ unterwegs gewesen und wurde 80 Meilen vor der Küste angegriffen. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan nannte Angriffe auf Handelsschiffe am Montag eine „besorgniserregende Eskalation“ des Krieges zwischen Russland und der Ukraine.