Der international bekannte türkische Mäzen und Unternehmer Osman Kavala kommt auch nach fast zwei Jahren Untersuchungshaft nicht frei. Dies entschied ein Gericht im Hochsicherheitsgefängnis von Silivri bei Istanbul am Dienstagabend nach einer ganztätigen Anhörung. Der Prozess, dem mehr als 500 Zuschauer folgten, darunter Diplomaten aus Deutschland, Frankreich, den USA und der Schweiz, soll am 24. Dezember fortgesetzt werden. Insgesamt 16 Angeklagten wird vorgeworfen, mit den Gezi-Protesten 2013 hätten sie die Regierung von Recep Tayyip Erdogan stürzen wollen. Kavala, so die Anklage, habe die Proteste mit ausländischer Hilfe finanziert. Der nannte die Vorwürfe "haltlos", seine Verhaftung "Willkür". Kavalas Kulturstiftung ist auch Partner des Goethe-Instituts. Der Richter wollte wissen, warum "Deutsche und Amerikaner" überhaupt das Gespräch mit ihm gesucht hätten? "Wer sind Sie, dass die Sie fragen?", so der Richter. Kavala, 62, sagte, man habe eben Meinungen ausgetauscht.