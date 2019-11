Nach mehr als drei Jahren Haft hat ein Gericht in Istanbul am Montag die Freilassung des Schriftstellers und Journalisten Ahmet Altan angeordnet. Davor verurteilte das Gericht den 69-Jährigen allerdings wegen "Unterstützung einer Terrororganisation" zu zehn Jahren und sechs Monaten Haft. Die Freilassung erfolgte laut der staatlichen Agentur Anadolu unter Auflagen, der Autor muss sich regelmäßig bei der Polizei melden und darf das Land nicht verlassen. Altan wird mit dem diesjährigen Geschwister-Scholl-Preis ausgezeichnet, der am 25. November in München verliehen wird.