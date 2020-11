Das türkische Außenministerium reagiert wütend auf ein Verbot der Organisation "Graue Wölfe" in Frankreich. Sie gilt als Schlägertruppe von Erdoğans inoffiziellem Koalitionspartner - und ist auch in Deutschland aktiv.

Von Tomas Avenarius, Istanbul

Die türkische Regierung hat mit ungewöhnlicher Schärfe auf das Verbot der rechtsextremen "Grauen Wölfe" in Frankreich reagiert. Das Außenministerium in Ankara erklärte: "Die Türkei wird mit den härtesten Mitteln antworten." In der Erklärung wird grundsätzlich bestritten, dass es eine türkische Organisation dieses Namens überhaupt gebe. Das aber ist leicht durchschaubar: Die rechtsextreme und ultranationalistische Gruppierung heißt in der Türkei offiziell "Idealisten-Bewegung", ist aber als "Graue Wölfe" im Land bekannt und berüchtigt. Diese haben vor allem in den 1970er-Jahren politische Gewalt und Morde an Linken und Kurden verübt und haben zudem enge Verbindungen zum organisierten Verbrechen.

Frankreich sei "vollständig zur Geisel armenischer Kreise" geworden, heißt es aus Ankara

Sie stehen der türkischen Rechtspartei MHP sehr nahe und gelten als deren Schlägertruppe; die MHP ist so etwas wie die Mutterpartei der Grauen Wölfe. Dies dürfte dann auch einer der Gründe für die heftige Reaktion aus Ankara sein: Die ultranationalistische MHP trägt die derzeitige Regierung von Staatschef Recep Tayyip Erdoğan mit. Sie ermöglicht seit 2018 die Arbeit des Kabinetts durch Duldung im Parlament; sie ist damit so etwas wie der inoffizielle Koalitionspartner Erdoğans.

Der französische Innenminister Gérald Darmanin hatte erklärt, dass die Grauen Wölfe in Frankreich aufgelöst und verboten würden. Die französische Führung hatte nach den jüngsten islamistischen Terrorangriffen eine Reihe von Organisationen verboten: Sie wirft diesen Gruppen vor, islamistischen Terror oder rechtsextreme Gewalt zu propagieren und zu fördern. Aktueller Anlass des Vorgehens gegen die Grauen Wölfe ist der Krieg zwischen Armenien und Aserbaidschan in der Kaukasusregion Bergkarabach. Nach Kriegsbeginn hatte es in französischen Städten Proteste türkischer Nationalisten gegen Armenien gegeben. In Lyon wurde ein Mahnmal zum Gedenken an den osmanischen Völkermord an den Armeniern 1915 beschmiert - unter anderem mit dem Schriftzug "Graue Wölfe".

Das Verbot der Wölfe dürfte nun das ohnehin schwer angeschlagene Verhältnis zwischen den Nato-Partnern Paris und Ankara weiter verschlechtern. Dazu dürfte auch der ungewöhnlich harte Ton des türkischen Außenministeriums beitragen. Es bestritt nicht nur, dass es eine türkische Organisation namens Graue Wölfe überhaupt gebe. In der Erklärung wird die französische Entscheidung auch als ein "Fantasieprodukt" und als der "endgültige Beweis für die widersprüchliche psychologische Verfassung des Landes" bezeichnet. Gleichzeitig warf Ankara Paris vor, kulturelle Symbole der Türkei zu verbieten und gegen das Versammlungsverbot zu verstoßen. Auf diese Weise würde gegen die Grundrechte türkischstämmiger Menschen verstoßen. Die französische Regierung sei "vollständig zur Geisel armenischer Kreise geworden".

In Deutschland betreiben die Wölfe eine Dachorganisation als eingetragenen Verein

Auch in Deutschland gibt es die Grauen Wölfe. Sie sind dort unter dem Deckmantel von Kulturvereinen organisiert und haben eine Dachorganisation mit mehreren Hundert Vereinen, die sich "Föderation der Türkisch-Demokratischen Idealistenvereine in Deutschland e. V." nennt. Die Mitgliederzahl soll in der Bundesrepublik bei rund 11 000 Personen liegen. Der Verfassungsschutz betrachtet die Gruppierung als Vertreterin und Verbreiterin ultranationalistischen, rechtsextremen Gedankenguts und beobachtet sie. Ihr Verbot war von politischer Seite immer wieder gefordert worden. Die niedersächsische SPD-Abgeordnete Wiebke Osigus sagte nun laut dpa, dass man in Deutschland endlich ernsthaft über ein Verbot reden müsse.

Die Sympathisanten und Anhänger der Grauen Wölfe verfolgen pan-türkische und großtürkische Ziele. Sie sind extrem intolerant gegenüber nicht-türkischen Ethnien im Land wie den Kurden oder Armeniern. Offizielles Symbol ist ein heulender Wolf, der auf einem Halbmond steht. Erkennungszeichen der Extremisten untereinander ist der mit den fünf Fingern einer Hand geformte "Wolfsgruß": Das aus Daumen, Mittel- und Ringfinger geformte Dreieck symbolisiert den Kopf, der aufgerichtete Zeigefinger und der abgespreizte kleine Finger stehen für die Ohren.