Syrische Familien fliehen aus der umkämpften Stadt Ras al-Ain an der Grenze zur Türkei und fahren ins Landesinnere.

Erst lehnte er ab, wenn nicht Trump höchstpersönlich mit ihm redet, jetzt will er doch: Erdoğan wird US-Spitzenpolitiker empfangen.

Die Mitteilung des Weißen Hauses ist selbstgewiss im Indikativ abgefasst: Vizepräsident Mike Pence werde eine hochrangige US-Delegation anführen, die mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan über "eine sofortige Waffenruhe und die Bedingungen für eine Verhandlungslösung" in Nordsyrien reden soll. Zu Pence' Gefolge gehören Außenminister Mike Pompeo, zudem Robert O'Brien, der Sicherheitsberater von Präsident Donald Trump, und der Sondergesandte für Syrien, James Jeffrey. Sie alle allerdings will Erdoğan nicht sehen. Sie könnten an diesem Donnerstag alle ihre jeweiligen Kollegen treffen, ließ der türkische Staatschef im Interview trotzig wissen. "Wenn Trump kommt, dann werde ich mit ihm reden", sagte er dem Sender Sky News. Einen für November geplanten Besuch im Weißen Haus stellte Erdoğan infrage, weil die Debatten im US-Kongress über "meine Person, meine Familie und meine Minister-Freunde sehr respektlos" seien.

Am Mittwochnachmittag ruderte Erdoğan doch noch zurück, zu groß wäre der Affront wohl gewesen. Er werde Pence und Pompeo empfangen. Aber die Episode illustriert, wie schlecht das Verhältnis der Türkei zu den USA ist. Erdoğan fühlt sich offenkundig betrogen. Er war aus seinem Telefonat mit Trump mit dem Eindruck herausgegangen, der Präsident habe den Einmarsch der Türkei in die kurdisch kontrollierten Gebiete zumindest stillschweigend gebilligt - was Trumps Hintersassen vehement bestreiten, seit in Washington parteiübergreifend ein Aufstand gegen Trumps Syrien-Politik ausgebrochen ist.

Erdoğan hatte den USA ein Ultimatum gestellt, Trump hatte sich gefügt, so die Sichtweise in Ankara. Und nun kommen wieder jene, die in den vergangenen Monaten die Türkei hingehalten haben, die versuchten, mit einem Sicherheitsmechanismus und anderen Dingen die Invasion zu verhindern. Nun wollen sie Trumps angebliche Zusage rückabwickeln, Washington verhängt Sanktionen. Und Erdoğan sagt, er könne Trumps Tweets nicht mehr nachvollziehen. Dessen abrupte, nicht abgestimmte Entscheidung zum Truppenrückzug hat den Zusammenbruch der amerikanischen Syrien-Diplomatie zur Folge.

Der Einladung des russischen Präsidenten Wladimir Putin dagegen zu einem Arbeitsbesuch "in den kommenden Tagen" werde Erdoğan folgen, gibt der Kreml bekannt. Mit Russland wird die Türkei sich notgedrungen arrangieren müssen. Neben den Truppen des Assad-Regimes rückten in Manbidsch nach dem Abzug der Amerikaner auch russische Militärpolizisten ein. Sie fahren Patrouillen, und selbst die syrischen Milizen im Schlepptau der türkischen Armee wagen es nicht, sie oder die in der Stadt weiter präsenten Einheiten der kurdischen YPG-Milizen anzugreifen. Diese aus Manbidsch zu entfernen, verlangte Erdoğan nun aber auch von Russland.

Einen Rückzug der kurdischen Milizen werde es nicht geben, das machen die Anführer deutlich

Erdoğan verkündet offiziell, dass eine Waffenruhe nicht infrage komme, solange die türkische Militäroperation ihr Ziel nicht erreicht habe. Entsprechende Vermittlungsversuche der USA lehnte er brüsk ab. Niemand könne die Türkei stoppen "bis wir 30 oder 35 Kilometer" vorgedrungen sind, sagte Erdoğan. Die Kurden müssten sich von der Grenze zurückziehen und ihre Waffen niederlegen, verlangte er ultimativ, Verhandlungen mit den "Terroristen" werde es nicht geben.

Einen Rückzug der kurdischen Milizen aber auch nicht, wie deren Anführer deutlich machen. Zwar haben sich die Kurden nach einer von der Regierung in Damaskus veröffentlichten Erklärung Präsident Baschar al-Assad unterstellt und eingewilligt, ihre Einheiten in die Armee einzugliedern. Von einem Abzug ist in der von Russland vermittelten Erklärung keine Rede.

Tatsächlich stockt die türkische Offensive in Manbidsch, nachdem dort russische Soldaten eingerückt sind, wie jetzt auch in Kobanê. In anderen Gebieten entlang der Grenze gingen die Gefechte weiter, jedoch ohne dass die türkischen Truppen oder die mit ihnen verbündeten syrischen Milizen nennenswerte Geländegewinne erzielten. Schwere Kämpfe gab es vor allem um die Grenzstädte Ras al-Ain und Tel Abjad. Laut den Vereinten Nationen mussten inzwischen 160 000 Menschen vor den militärischen Auseinandersetzungen fliehen; die meisten versuchten, sich zunächst innerhalb Nordsyriens in Sicherheit zu bringen.

Auch Russland ist offenkundig nicht bereit, eine dauerhafte türkische Okkupation in Nordsyrien zu akzeptieren. Kreml-Sprecher Dmitrij Peskow sagte, Moskau respektiere zwar das Recht der Türkei, Maßnahmen zu ergreifen, um die eigene Sicherheit zu gewährleisten. Man erwarte aber, dass die Operation "in Verhältnis zu diesem Ziel steht". Sie dürfe nicht Russlands Bemühungen für "einen Prozess zur politischen Beilegung" des Bürgerkriegs in Syrien gefährden.

Russland dringt darauf, dass nach mehr als einjährigen Vorbereitungen eine lange erwartete Kommission zur Ausarbeitung einer neuen Verfassung zusammentritt. Putin hatte zuvor betont, dass die territoriale Einheit Syriens gewährleistet werden müsse. Auch müsse sichergestellt sein, dass nicht Kämpfer der Terrormiliz Islamischer Staat direkt oder indirekt durch die türkische Offensive auf freien Fuß kommen - ein Anliegen, das die Amerikaner teilen.