Der Aufsichtsrat der Technischen Universität Berlin hält an Unipräsidentin Geraldine Rauch fest. Das Hochschulgremium sieht von den Rücktrittsforderungen beziehungsweise einer Abwahl der Präsidentin ab, nachdem sie wegen Likes für antisemitische Posts auf der Plattform X in die Kritik geraten war. Stattdessen will man ihren angekündigten Neuanfang „konstruktiv-kritisch“ unterstützen.