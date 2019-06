4. Juni 2019, 18:52 Uhr Tschechien Wenzelsplatz, 30 Jahre später

Tausende Demonstranten fordern Rücktritt von Premierminister Babiš.

Von Viktoria Großmann

- Es sollte die größte Demonstration auf dem Wenzelsplatz seit dem November 1989 werden. Etwa 100 000 Menschen wurden am Dienstagabend im Zentrum Prags erwartet. Vor 30 Jahren hatten die Bürger an diesem Ort mit Schlüsselbunden klimpernd die kommunistische Regierung ausgeläutet. Nun verlieren viele Tschechen die Geduld mit ihrer demokratisch gewählten Regierung. "Wir haben genug! Rücktritt!", lautet der Slogan der Veranstalter von der Gruppe "Eine Million Augenblicke".

Am Freitag war bekannt geworden, dass die EU-Kommission nach eingehender Prüfung zu dem Schluss kommt, dass Premier Andrej Babiš in einem Interessenkonflikt steckt. Der zweitreichste Mann Tschechiens hat für seine Firma Agrofert EU-Subventionen in zweistelliger Millionenhöhe erhalten. Mindestens elf Millionen Euro müsste seine Holding zurückzahlen.

Es geht dabei um das Geld der tschechischen Steuerzahler: Einige der Subventionen hat der tschechische Staat gezahlt und noch nicht um Rückerstattung bei der EU gebeten. Die Demonstranten fordern daher auch eine Rückzahlung der Subventionen und einen sofortigen Stopp weiterer finanzieller Unterstützung für Agrofert. Gleiche Forderungen erhebt auch die Opposition sowie - etwas vorsichtiger formuliert - der Koalitionspartner, die sozialdemokratische ČSSD. Zudem wollen die Demonstranten, dass der Premier seine Medienbeteiligungen, etwa an der Tageszeitung Lidové Noviny, aufgibt. Oppositionsführer Petr Fiala von der bürgerlichen ODS hat Babiš aufgefordert, im Parlament die Vertrauensfrage zu stellen. Dieser weist bislang alle Vorwürfe zurück: Die EU habe nur eine Beschwerde von Transparency International abgeschrieben. Er breche keine Gesetze, und es werde nichts zurückgezahlt, sagte er. Unterstützung erhielt er von Justizministerin Marie Benešová, die sagte, sie habe keinen Grund, Andrej Babiš nicht zu glauben. Nach ihrer Einschätzung halte er sich an die Gesetze.

Benešová ist erst seit 1. Mai im Amt. Noch bevor sie es antrat, begannen die landesweiten Demonstrationen. Die mittlerweile parteilose Juristin, die seit vielen Jahren verschiedene höchste Ämter bekleidet, gilt als Vertraute des Premiers und des Präsidenten Miloš Zeman. Ihr Vorgänger Jan Kněžínek, welcher der von Babiš gegründeten Partei Ano angehört, war zurückgetreten. Gerade zu jenem Zeitpunkt, als auf Grundlage polizeilicher Ermittlungen Anklage gegen den Regierungschef im Fall "Storchennest" erhoben werden sollte. Gegen Babiš wird noch immer im Fall des Subventionsbetrugs beim Bau des Tagungszentrums und der Wohnanlage namens Storchennest ermittelt. Kněžínek hatte die Chefankläger in ihrer Arbeit unterstützt. Benešová hingegen erklärte als erstes, die vierstufige Gerichtsbarkeit auf drei Instanzen verkleinern zu wollen. Generalstaatsanwalt Pavel Zeman kündigte an, den 70-seitigen EU-Bericht selbst prüfen zu wollen. Es handle sich um schwerwiegende Aussagen.