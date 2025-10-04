Babiš will wieder ordentlich „ranklotzen“, das ist eines seiner Lieblingswörter. Er befinde sich auf dem Höhepunkt seiner Karriere, sagte er am Samstagabend auf der Wahlparty seiner Partei Ano: „Wir hoffen auf eine Regierung, die schuften wird.“

In Tschechien gibt es keine Hochrechnungen. Nach Schließung der Wahllokale um 14 Uhr wurde Lokal für Lokal ausgezählt. Schon gegen 16 Uhr zeigte sich: Andrej Babiš mit seiner populistischen Partei ANO ist uneinholbar.

Sie wird schließlich mit etwa 35 Prozent zur stärksten Kraft im tschechischen Abgeordnetenhaus gewählt. Mit weitem Abstand zum Wahlbündnis Spolu (Zusammen) von Premier Petr Fiala, das auf etwa 23 Prozent kommt. ANO erzielt damit ein deutlich besseres Ergebnis, als zuvor die meisten Umfragen vermuten ließen. Der 71-jährige Babiš kann damit nach vier Jahren Opposition zum zweiten Mal Premier Tschechiens werden. Sein zweites erklärtes Ziel, allein regieren zu können, verfehlt er allerdings. Babiš wird wohl zwei Koalitionspartner brauchen: In die Regierung könnten auch Rechtsextreme einziehen.

ANO gehört im Europäischen Parlament der Patrioten-Fraktion an - gemeinsam mit rechtsextremen Parteien. Dennoch gilt die Babiš-Partei in Tschechien weder als rechtsextrem noch national gesinnt, sondern eher als linkspopulistisch. Wie schon früher versprach Babiš den Wählern vor allem soziale Hilfen, niedrigere Energiepreise, insgesamt ein „besseres Leben“, so sein Wahlkampfspruch. In der letzten TV-Debatte vor der Wahl erklärte er, Tschechien gehöre zu EU und Nato, Russland sei eine große Bedrohung. Allerdings auch die illegale Zuwanderung. Negativ äußerte er sich über die tschechische Munitionsinitiative zur Unterstützung der Ukraine.

Zwischen 2017 und 2021 regierte Babiš mit den Sozialdemokraten in einer von der kommunistischen Partei tolerierten Minderheitsregierung. Er beteuerte damals stets, nachdem er seine Firmenanteile in einen Treuhandsfonds ausgelagert habe, habe er auf seine Firmen keinen Einfluss mehr. Die EU-Kommission sah ihn jedoch in einem Interessenkonflikt. Seine Firma Agrofert, die auch in Deutschland tätig ist, erhält EU-Subventionen in erheblichem Umfang. Dieser Streit wird voraussichtlich erneut beginnen.

Wie Babiš seine Versprechen finanzieren will? Unklar

Die derzeitige konservativ-liberale Regierungskoalition von Petr Fiala erlebt eine deutliche Niederlage, sie verliert ihre Mehrheit und könnte auch mit einem weiteren Partner keine finden. Starke Teuerung, Inflation, hohe Energiepreise, zu niedrige Löhne, Wohnungsnot - das waren wesentliche Themen im Wahlkampf. Und die Opposition tat sich deutlich leichter, mit großen Versprechen die Wähler zu überzeugen. Wie Babiš seine angekündigten Wohltaten finanzieren will, ist allerdings unklar.

Fialas Regierung, die als entschiedener Unterstützer der Ukraine und stark proeuropäisch auftrat, hat bei den sozialen Themen einiges versäumt. Die Koalition musste unter schwierigen Umständen regieren: das Ende der Pandemie, auf die der russische Überfall auf die Ukraine folgte. Wie Deutschland war auch Tschechien stark von russischem Öl und Gas abhängig gewesen. Zwar herrscht weiterhin nahezu Vollbeschäftigung, doch viele kommen trotz Arbeit nur schwer über die Runden. In kaum einem Land sanken die Reallöhne so stark wie in Tschechien, das Lohnniveau liegt durchschnittlich auf dem von 2019. Soziale Hilfen verteilte die wirtschaftsliberale Regierung kaum. Auch an Verständnis und Empathie für die finanziell schwierige Lage vieler Landsleute mangelte es.

Vor der Wahl hatte Staatspräsident Petr Pavel eindringlich dazu aufgerufen, wählen zu gehen. Tschechien brauche eine Regierung, „die uns nicht dem Einfluss Russlands ausliefert“. Die Wahlbeteiligung stieg tatsächlich auf fast 69 Prozent, für Tschechien ein sehr guter Wert.

Allerdings wird Pavels Befürchtung wahr, dass Rechtsextremisten zum Mehrheitsbeschaffer werden könnten. Zwar landete die rechtsextreme Partei „Freiheit und direkte Demokratie“, kurz SPD, mit weniger als acht Prozent auf dem fünften Platz. Sie verlor im Vergleich zur letzten Wahl und schnitt deutlich schlechter ab als zuvor in Umfragen. Doch Babiš könnte auf sie angewiesen sein. Die vom japanischstämmigen Tomio Okamura angeführten Rechtsextremen hatten ein Referendum über einen EU-Austritt versprochen.

Die Autofahrer-Partei wäre für Babiš der einfachste Partner

Ebenfalls mit knapp sieben Prozent in die Sněmovna, das Unterhaus im tschechischen Parlament, schafften es die politisch unerfahrenen „Motoristé sobě“, zu deutsch Autofahrer-Partei. Sie wurden im vergangenen Jahr bereits ins Europaparlament gewählt, wo sie der Fraktion „Patrioten“ angehören - genauso wie ANO. Mit ihnen könnte sich Babiš eine Koalition vorstellen, wie er schon im Wahlkampf sagte. Sie wären für ihn eindeutig der einfachste Partner. Die Motoristé wollen nicht aus der EU austreten, aber die EU „von innen“ reformieren. Niedrige Energiepreise wollen sie mit Kernenergie und vorerst weiterer Nutzung von Kohlekraft sicherstellen. Zudem stehen sie, wie der Name sagt, zum Verbrenner-Motor. Ihre unternehmensfreundliche Haltung passt zu ANO.

Auf Platz zwei, drei und vier der Wahldiagramme stehen am Ende zwar demokratische, proeuropäische Parteien mit Regierungserfahrung. Doch auf eine Mehrheit kommen sie zusammen nicht. Premier Petr Fialas Wahlbündnis „Spolu“, das aus drei konservativ-christlich-wirtschaftsliberalen Parteien besteht, hat im Vergleich zur Wahl vor vier Jahren etwa sechs Prozentpunkte verloren. Sein Koalitionspartner „Bürgermeister und Unabhängige“, kurz Stan, geführt vom beliebten Innenminister Vít Rakušan, kommt auf den dritten Platz mit mehr als elf Prozent. Und die liberalen Piraten freuen sich über fast neun Prozent. Sie hatten sich mit den Grünen zusammengetan, in Tschechien nicht mehr als Splittergruppe.

Die Regierungsparteien wie auch Andrej Babiš hatten vor der Wahl ausgeschlossen, miteinander eine Koalition bilden zu wollen. Spekuliert wird allerdings schon lange darüber, dass Spolu bei einer Wahlniederlage zerbrechen und auch die Partei ODS (Bürgerdemokraten) von Petr Fiala zerfallen könnte. Ein Teil der ODS hatte sich immer eine Zusammenarbeit mit ANO vorstellen können.