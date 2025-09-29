Andrej Babiš hat in den vergangenen Jahren anscheinend etwas von seinem Milliardenvermögen verloren, so berichtet es das Magazin Forbes. Dafür erlebt der Unternehmer einen politischen Aufschwung: Babiš könnte sogar erneut, wie schon zwischen 2017 und 2021, tschechischer Premierminister werden. An diesem Freitag und Samstag wählt Tschechien ein neues Abgeordnetenhaus. Die Partei Ano von Andrej Babiš liegt in allen Umfragen weit vorn und könnte 30 Prozent der Stimmen erhalten. Ein Grund dafür: seine sozialpolitischen Versprechen.
Parlamentswahl in Tschechien
In Tschechien hat der frühere Ministerpräsident Andrej Babiš sehr gute Chancen, wieder in die Regierung gewählt zu werden. Er könnte eine Regierung mit Rechtsextremen eingehen.
Von Viktoria Großmann, Prag
Demonstrationen in der Slowakei:Kekse und Revolution
In der Slowakei beginnt eine neue Protestwelle gegen die Regierung von Robert Fico. Nun geht es nicht mehr um dessen russlandfreundliche Politik, sondern auch um teure Lebensmittel und die Erinnerung an 1989.
