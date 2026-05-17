Es sollte ein Friedensfest werden, der Gipfel der Aussöhnung zwischen Tschechen und Deutschen. An Pfingsten soll im tschechischen Brünn der 76. Sudetendeutsche Tag stattfinden – erstmals überhaupt in der früheren Heimat der Vertriebenen. Auf Einladung des Brünner Vereins Meeting Brno und mit Einverständnis des Rathauses. Doch nun geht es um Polizeischutz, Sorge vor möglicherweise aggressiven Gegendemonstranten und um die Frage, wer hier eigentlich Unruhe stiftet.