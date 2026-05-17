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Sudetendeutscher TagProtest gegen die Versöhnung

Lesezeit: 3 Min.

Im tschechischen Brünn demonstrieren Anhänger der rechtsextremen Regierungspartei SPD gegen das Treffen an Pfingsten, zu dem ein Brünner Verein eingeladen hat.
Im tschechischen Brünn demonstrieren Anhänger der rechtsextremen Regierungspartei SPD gegen das Treffen an Pfingsten, zu dem ein Brünner Verein eingeladen hat. Álek Václav/CTK/dpa

Erstmals in 76 Jahren treffen sich Sudetendeutsche in der früheren Heimat der Vertriebenen. Beide Seiten wollen Annäherung, doch Rechts- und Linksextreme schüren Widerstand.

Von Viktoria Großmann, Warschau

Es sollte ein Friedensfest werden, der Gipfel der Aussöhnung zwischen Tschechen und Deutschen. An Pfingsten soll im tschechischen Brünn der 76. Sudetendeutsche Tag stattfinden – erstmals überhaupt in der früheren Heimat der Vertriebenen. Auf Einladung des Brünner Vereins Meeting Brno und mit Einverständnis des Rathauses. Doch nun geht es um Polizeischutz, Sorge vor möglicherweise aggressiven Gegendemonstranten und um die Frage, wer hier eigentlich Unruhe stiftet.

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