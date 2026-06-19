Es sei ganz gut, wenn Regierungspolitiker sich vor Interviews im öffentlich-rechtlichen Rundfunk ein bisschen fürchteten. So sagte es der tschechische Schauspieler Zdeněk Svěrák im März bei einer regierungskritischen Massenkundgebung in Prag. Svěrák ist der wohl bekannteste Darsteller Tschechiens, 1997 erhielt er für seinen Film „Kolja“ den Auslands-Oscar. „Es ist gut, wenn sie sich fürchten dorthin zu gehen, weil ihnen dort unangenehme Fragen gestellt werden“, sagte der 90-Jährige vor mehr als 200 000 Menschen und warnte vor einer Rückkehr in die Unfreiheit wie zur Zeit der sozialistischen Tschechoslowakei. Svěrák ist in Tschechien auch als Komödiant eine Institution. „Ich verstehe Spaß“, sagte er. „Und die Verstaatlichung von Rundfunk und Fernsehen ist kein Spaß. Das ist eine Frechheit.“