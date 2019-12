Zehntausende Tschechen fordern landesweit den Rücktritt von Premier Andrej Babiš. Wie hier auf einer Versammlung am Wenzelsplatz in Prag.

"Eine Zukunft ohne Babiš", fordern in dieser Woche erneut Zehntausende Demonstranten in Tschechien. Am Montag gab es Kundgebungen gegen den Premier im ganzen Land, am Dienstag einen Protestzug durch die Hauptstadt Prag zur Regierungskanzlei - dort wollten die Demonstranten Bilder von diebischen Elstern hinterlassen, als "Weihnachtsbescherung". Am Donnerstagabend sollen Versammlungen in allen Kreisstädten stattfinden. Die Proteste haben in den Tagen vor Weihnachten neuen Aufwind bekommen. Nach der Großdemonstration am 30. Jahrestag der Revolution im November waren etwa 250 000 Menschen auf der Straße. Der Premier steckt tief im Schlamassel.

Kurzzeitig sah es so aus, als würde der 65-jährige Geschäftsmann und Vorsitzende der stärksten Parlamentspartei Ano davonkommen. Doch nun werden die Ermittlungen gegen ihn wegen Subventionsbetrugs im Fall Storchennest - eines Hotelkomplexes - weitergehen. Zudem hat die EU abschließend festgestellt, dass er als Großunternehmer in einem Interessenkonflikt steckt. Was bedeutet: Babiš muss sich viel deutlicher als bisher aus seinen Unternehmen zurückziehen. Oder aber sein politisches Amt aufgeben. Genau das fordert von ihm die Bewegung "Eine Million Augenblicke". Sie hat Babiš ein Ultimatum gestellt: bis Silvester soll er zurücktreten.

Was die Demonstranten wollen, war Babiš bisher weitgehend egal. Seine Partei Ano liegt in Umfragen stabil bei um die 30 Prozent, deutlich vor der bürgerlich-konservativen ODS und der linksliberalen Piratenpartei. Doch der EU-Report über seinen Interessenkonflikt kann dem Premier nun richtigen Ärger bescheren - und mit ihm dem ganzen Land. Denn seine Firmen haben Subventionen von knapp elf Millionen Euro erhalten. Es handelt sich um EU-Geld, zu großen Teilen bisher vorgestreckt vom tschechischen Staat. Viele Demonstranten fordern daher auch ihre Steuern zurück.

Babiš hat seine Anteile an der Agrofert-Holding in zwei Treuhandfonds ausgelagert. Zu Agrofert gehören etwa 900 Firmen in sieben EU-Ländern, darunter etwa die Großbäckerei Lieken in Deutschland. Babiš beharrt darauf, er halte sich an tschechisches Recht. Auf die Berichterstattung über den EU-Report reagierte der Premier wie üblich: Er sprach von Lügen und hinterhältigen Angriffen von Neidern. Regelmäßig wendet sich Babiš via Facebook mit leutseligen und langen Erklärungen an die Öffentlichkeit. Darin teilt er etwa mit: "Wenn ich eine Gesellschafterversammlung besuchen wollte, würde ich rausfliegen." Als ob er nichts zu sagen hätte.

Doch in seinem dürrem Behördenton spricht auch der EU-Bericht eine deutliche Sprache: "Herr Babiš übt einen entscheidenden Einfluss über die zwei Treuhandfonds aus", heißt es im Bericht. Und damit, so schlussfolgern die EU-Prüfer, hat die Agrofert-Gruppe sämtliche EU-Zuwendungen, die sie nach dem 9. Februar 2017 empfangen hat, zu Unrecht erhalten. Schon in seiner Zeit als Finanzminister und erst recht seit er Premierminister ist, habe Babiš Entscheidungen mit getroffen, die Agrofert beeinflussen. Es geht um 17 Transaktionen im Wert von insgesamt rund elf Millionen Euro. Als eine Lösung schlägt der Bericht vor, das Geld zurückzuzahlen.

Babiš erklärt auf Facebook: "Noch mal für die weniger Schlauen. Die tschechische Republik wird kein Geld zurückzahlen müssen." Danach sieht es aber immer weniger aus. Zwei Monate hat Tschechien Zeit, auf den Bericht zum Interessenkonflikt einzugehen. Babiš und sein Kabinett wie auch die Holding Agrofert verschanzen sich hinter einer Drohkulisse. Man könne das Ganze auch vor den EU-Gerichtshof bringen, erklärten die Ministerinnen für Finanzen und örtliche Entwicklung. So gern sich Babiš in Brüssel mit anderen Staatschefs zeigt - im eigenen Land scheut er sich nicht, von Verschwörungen zu sprechen und immer härtere Fronten aufzubauen.

Die Forderung der Demonstranten aber hat deutlichen Rückhalt bekommen. Neben dem Interessenkonflikt hat Babiš auch noch immer die Untersuchungen im Fall Storchennest am Hals. Der oberste Staatsanwalt des Landes, Pavel Zeman, hat die Einstellung der Ermittlungen, die im September verkündet wurde, Anfang Dezember als unrechtmäßig aufgehoben. Die Beweiskette in dem wesentlich von der Presse aufgebrachten Fall erscheint beinahe lückenlos. Eine Anklage wegen Betrugs erscheint nun wieder möglich. Immer öfter unterstützen nun zudem Oppositionspolitiker die Demonstranten.

Babiš schreibt: "Ein normaler Mensch würde vielleicht gehen. Aber ich, wie allgemein bekannt, bin ein halsstarriges Rindvieh."