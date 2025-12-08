Zum Hauptinhalt springen

TschechienPremier mit privaten Interessen

Lesezeit: 3 Min.

Als Anfang Oktober in Tschechien die Wahlergebnisse verkündet wurden, war die Freude groß bei dem Milliardär Andrej Babiš und seinen Anhängern. (Foto: David W Cerny/REUTERS)

Tschechiens künftiger Ministerpräsident Babiš will sich von seinem Firmenimperium trennen, das hohe EU-Subventionen erhält. Präsident Pavel sieht aber noch andere Probleme bei der Regierungsbildung.

Von Viktoria Großmann, Warschau

Der Andrej Babiš der zweiten Amtszeit soll ein anderer sein als der Andrej Babiš, der von 2017 bis 2021 Tschechien regierte. An diesem Dienstag soll der 71-Jährige zum neuen Ministerpräsidenten ernannt werden. Babiš ist laut dem Magazin Forbes mit einem geschätzten Vermögen von gut 3,4 Milliarden Euro der siebtreichste Tscheche – und noch immer Besitzer der Agrofert-Holding mit Agrar- und Chemieunternehmen. In Deutschland gehört Babiš etwa die Großbäckerei Lieken.

