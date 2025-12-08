Der Andrej Babiš der zweiten Amtszeit soll ein anderer sein als der Andrej Babiš, der von 2017 bis 2021 Tschechien regierte. An diesem Dienstag soll der 71-Jährige zum neuen Ministerpräsidenten ernannt werden. Babiš ist laut dem Magazin Forbes mit einem geschätzten Vermögen von gut 3,4 Milliarden Euro der siebtreichste Tscheche – und noch immer Besitzer der Agrofert-Holding mit Agrar- und Chemieunternehmen. In Deutschland gehört Babiš etwa die Großbäckerei Lieken.
TschechienPremier mit privaten Interessen
Lesezeit: 3 Min.
Tschechiens künftiger Ministerpräsident Babiš will sich von seinem Firmenimperium trennen, das hohe EU-Subventionen erhält. Präsident Pavel sieht aber noch andere Probleme bei der Regierungsbildung.
Von Viktoria Großmann, Warschau
Tschechische Republik:Der neue Parlamentssprecher ist ein Ultrarechter – und lehnt Nato und EU ab
Sie haben ihn lange nicht ernst genommen im Land: Tomio Okamura setzt von jeher auf Angriff und Provokation. Damit hat er es jetzt ins dritthöchste Staatsamt geschafft.
Lesen Sie mehr zum Thema