Der Andrej Babiš der zweiten Amtszeit soll ein anderer sein als der Andrej Babiš, der von 2017 bis 2021 Tschechien regierte. An diesem Dienstag soll der 71-Jährige zum neuen Ministerpräsidenten ernannt werden. Babiš ist laut dem Magazin Forbes mit einem geschätzten Vermögen von gut 3,4 Milliarden Euro der siebtreichste Tscheche – und noch immer Besitzer der Agrofert-Holding mit Agrar- und Chemieunternehmen. In Deutschland gehört Babiš etwa die Großbäckerei Lieken.