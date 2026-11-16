Bis zu 400 000 Menschen demonstrierten am Sonntagnachmittag in Prag für freie Medien, Meinungsfreiheit, Demokratie. Aus dem ganzen Land waren Menschen in die tschechische Hauptstadt gereist, um sich auf dem Letná-Platz oberhalb der Moldau, gleich neben dem Sparta-Fußballstadion und in Sichtweite der Prager Burg zu versammeln. Es war die größte Massendemonstration seit dem Revolutionsjahr 1989, und in deren Zeichen stand sie auch. Das Datum war absichtlich gewählt, zwei Tage vor dem staatlichen Feiertag am 17. November, an dem an die Samtene Revolution vor 37 Jahren erinnert wird. Hier sollte verteidigt werden, was 1989 erkämpft wurde.