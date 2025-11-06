In Tschechien, zumal unter den Politikern, fällt so ein Name auf: Tomio Okamura – so heißt der neue Vorsitzende des Abgeordnetenhauses in Prag, der Sněmovna. Der 53-Jährige hat damit seit dieser Woche das dritthöchste Amt im Staat inne. Zwar gibt es eine große vietnamesischstämmige Minderheit, zudem leben viele Ukrainer und Slowaken im Land. Nicht zuletzt gehören mehr als 260 000 Roma zur Bevölkerung. Doch in Politik und öffentlichen Ämtern ist diese Vielfalt kaum sichtbar.
Tschechische RepublikDer neue Parlamentssprecher ist ein Ultrarechter – und lehnt Nato und EU ab
Lesezeit: 2 Min.
Sie haben ihn lange nicht ernst genommen im Land: Tomio Okamura setzt von jeher auf Angriff und Provokation. Damit hat er es jetzt ins dritthöchste Staatsamt geschafft.
Tschechien nach der Wahl:Babiš holt Rechtsextreme in die tschechische Regierung
Der künftige Premier Andrej Babiš und seine Partner haben sich auf einen Koalitionsvertrag geeinigt. Außen- und Verteidigungsministerium könnten an Männer gehen, die sich wiederholt rassistisch und EU-feindlich geäußert haben.
Lesen Sie mehr zum Thema