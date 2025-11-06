Zum Hauptinhalt springen

Tschechische RepublikDer neue Parlamentssprecher ist ein Ultrarechter – und lehnt Nato und EU ab

Lesezeit: 2 Min.

Gilt als rechtsextrem: Tomio Okamura, nun Sprecher des Abgeordnetenhauses in Prag.
Gilt als rechtsextrem: Tomio Okamura, nun Sprecher des Abgeordnetenhauses in Prag.

Sie haben ihn lange nicht ernst genommen im Land: Tomio Okamura setzt von jeher auf Angriff und Provokation. Damit hat er es jetzt ins dritthöchste Staatsamt geschafft.

Von Viktoria Großmann

In Tschechien, zumal unter den Politikern, fällt so ein Name auf: Tomio Okamura – so heißt der neue Vorsitzende des Abgeordnetenhauses in Prag, der Sněmovna. Der 53-Jährige hat damit seit dieser Woche das dritthöchste Amt im Staat inne. Zwar gibt es eine große vietnamesischstämmige Minderheit, zudem leben viele Ukrainer und Slowaken im Land. Nicht zuletzt gehören mehr als 260 000 Roma zur Bevölkerung. Doch in Politik und öffentlichen Ämtern ist diese Vielfalt kaum sichtbar.

