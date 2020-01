Tschechiens Ministerpräsident Andrej Babiš sieht sich mit neuen Vorwürfen konfrontiert. Nach Informationen des Nachrichtenportals Neovlivni.cz kommt ein Prüfbericht der EU-Kommission zu dem Schluss, dass der Multimilliardär unrechtmäßig von Fördermitteln profitiert habe. In diesem Fall ging es um Agrarsubventionen für die von ihm gegründete Agrofert-Holding, die seit 2017 von einer Treuhand verwaltet wird. Dem Konzern gehören 200 Firmen unter anderem aus der Agrar-, Medien- und Chemiebranche an. Im Jahr 2018 erhielt die Holding EU-Gelder in Höhe von insgesamt rund 70 Millionen Euro. Babis weist die Vorwürfe seit Langem zurück.