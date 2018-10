26. Oktober 2018, 18:49 Uhr Tschechien Mehr Teamgeist erwünscht

Angela Merkel und Emmanuel Macron werben in Prag am 100. Gründungstag der Tschechoslowakei für mehr Solidarität in Europa. Länder, die bei europäischen Themen Tempo machen, dürften nicht blockiert werden.

Von Daniel Brössler

BerlinTschechiens Ministerpräsident Andrej Babiš ist bei einem Besuch von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in Prag Zweifeln an der europäischen Ausrichtung seiner Regierung entgegen getreten. "Wir sind pro-europäisch. Ich habe ein großes Interesse daran, dass Europa funktioniert", sagte er. Zu Unrecht werde den Staaten der Visegrád-Gruppe unterstellt, dass sie "außerhalb" Europas stünden. Merkel betonte, dass es ein unterschiedliches Tempo bei der Integration geben könne. "Wir haben ja heute schon ein Europa der verschiedenen Geschwindigkeiten", sagte sie. Man könne nicht immer auf alle Mitglieder warten. Wichtig sei, dass es keine geschlossenen Gruppen gebe, die nicht allen offen stünden. Merkel war anlässlich der Feiern zum 100. Gründungstag der Tschechoslowakei nach Prag gekommen.

Sowohl Babiš als auch Merkel bemühten sich, die Konflikte in der Flüchtlingsfrage zu relativieren. Man sei in "weiten Teilen gleicher Meinung", sagte Merkel. Das gelte etwa für die Zusammenarbeit mit Drittstaaten wie der Türkei oder Ländern in Afrika sowie die Stärkung der Grenzschutzagentur Frontex. Als "ausgezeichnet" bezeichnete Babiš die wirtschaftliche Zusammenarbeit. 6000 deutsche Firmen hätten in Tschechien investiert.

Auch der französische Präsident Emmanuel Macron stattete Prag anlässlich der 100-Jahr-Feier einen Besuch ab. Dabei warb er für einen pro-europäischen Kurs. "Europa, das sind wir. Das ist kein Ausland", sagte er in einem am Freitag veröffentlichten Interview mit der Zeitung Hospodářské noviny. Die EU zum Sündenbock zu stempeln, verspreche womöglich kurzfristig politischen Profit, sei aber langfristig gefährlich. Im Streit über die Solidarität in der Flüchtlingskrise hatte Macron die Visegrád-Länder, zu denen neben Tschechien auch Ungarn, die Slowakei und Polen gehören, scharf angegriffen und gesagt, Europa sei kein Supermarkt. Er bleibe dabei, dass zu Europa nicht nur der gemeinsame Markt, sondern auch die gemeinsamen Werte gehörten, betonte Macron nun. Er gehe davon aus, dass Länder wie Tschechien im "Herzen Europas" dabei sein wollten. Kein Staat dürfe aber die Möglichkeit haben, diejenigen zu blockieren, die schneller vorangehen wollten.