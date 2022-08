Die tschechische EU-Ratspräsidentschaft will eine Sondersitzung des EU-Energierates vorschlagen, um über steigende Energiepreise zu sprechen. Das kündigte Industrieminister Jozef Síkela am Freitag auf Twitter an: "Wir befinden uns in einem Energiekrieg mit Russland, und das schadet der gesamten EU." Tschechien hat am 1. Juli die rotierende Ratspräsidentschaft der EU übernommen. Das Energiethema soll auch beim Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz am Montag in Prag angesprochen werden, geplant ist eine europapolitische Grundsatzrede an der Karls-Universität.