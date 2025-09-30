Zum Hauptinhalt springen

TschechienEinreiseverbot für russische Diplomaten

Tschechien verbietet Russen mit einem Diplomaten- oder Dienstpass die Einreise. Ausgenommen sind die wenigen Diplomaten, die offiziell in dem EU- und Nato-Mitgliedstaat akkreditiert sind. Das gab Außenminister Jan Lipavsky nach einer Kabinettssitzung in Prag bekannt. „Die Zahl der Sabotageoperation nimmt zu – und wir werden nicht riskieren, dass Agenten unter diplomatischer Deckung operieren“, schrieb er auf X. Tschechien drängt auf EU-Ebene seit längerem dazu, russischen Diplomaten die Reisefreiheit innerhalb des Schengenraums zu entziehen.

