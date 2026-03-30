Nach fast zwei Stunden Demo, nach bejubelten Reden und als es langsam etwas kühl wird an diesem ersten Frühlingstag in Prag, springt Mikuláš Minář noch mal auf die Bühne. Ein kleiner, rothaariger Mann Anfang 30. Er ist der Vorsitzende von „Eine Million Augenblicke für die Demokratie“ auf deren Aufruf hin sich vor einer Woche mindestens 200 000 Menschen auf dem Letná-Platz in Prag versammelt hatten. Geeint in einem Wunsch: eine stabile Demokratie mit anständigen Politikern. Tschechien hat keine elf Millionen Einwohner – auf Deutschland gerechnet müssten also fast achtmal so viele Menschen zusammenkommen.