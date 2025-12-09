Zum Hauptinhalt springen

TschechienBabis als Premierminister vereidigt

Der Rechtspopulist Andrej Babis ist zum neuen Ministerpräsidenten Tschechiens ernannt worden. Präsident Petr Pavel vereidigte den Milliardär am Dienstag. Er soll die Amtsgeschäfte von der bisherigen Mitte-Rechts-Regierung übernehmen, sobald sein Kabinett ernannt ist, was noch in diesem Monat erwartet wird. Babis kehrt nach vier Jahren in der Opposition an die Macht zurück. Seine ANO-Partei hatte die Wahl Anfang Oktober gewonnen. Dem Kabinett werden die EU-feindliche und pro-russische Partei SPD sowie die Autofahrer-Partei angehören. Babis hat zugesagt, die Militärhilfe für die Ukraine zu kürzen. Zudem erwägt er, eine Initiative zur Beschaffung von Munition für die Ukraine zu beenden.

