Der Rechtspopulist Andrej Babis ist zum neuen Ministerpräsidenten Tschechiens ernannt worden. Präsident Petr Pavel vereidigte den Milliardär am Dienstag. Er soll die Amtsgeschäfte von der bisherigen Mitte-Rechts-Regierung übernehmen, sobald sein Kabinett ernannt ist, was noch in diesem Monat erwartet wird. Babis kehrt nach vier Jahren in der Opposition an die Macht zurück. Seine ANO-Partei hatte die Wahl Anfang Oktober gewonnen. Dem Kabinett werden die EU-feindliche und pro-russische Partei SPD sowie die Autofahrer-Partei angehören. Babis hat zugesagt, die Militärhilfe für die Ukraine zu kürzen. Zudem erwägt er, eine Initiative zur Beschaffung von Munition für die Ukraine zu beenden.