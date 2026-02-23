In Tschechien stellt die Autofahrerpartei Motoristen nun den Umweltminister: Der 41 Jahre alte Igor Cerveny ist für Natur-, Klima- und Artenschutz sowie die Verwaltung der vier großen Nationalparks zuständig. Präsident Petr Pavel vereidigte den Politiker. Er hatte sich geweigert, den vorherigen Kandidaten für den Posten, Filip Turek, zu ernennen. Der Ex-EU-Abgeordnete war zuvor mit mutmaßlich rassistischen Beiträgen in den sozialen Medien aufgefallen. Seine Haltung brachte Pavel in Konflikt mit dem rechten Kabinett des Milliardärs und Regierungschefs Andrej Babiš. Dieser kam auch einer anderen Forderung des Präsidenten nach und brachte nach eigenen Angaben die Aktien seiner Firmenholding Agrofert in einen Treuhandfonds ein. Oppositionspolitiker bezweifelten indes, dass mit dieser Lösung Babiš’ Interessenkonflikt ausgeräumt werden könne.