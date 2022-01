Gemeinsame Heimat, gemeinsame Hymne: Die Dauerausstellung "Unsere Deutschen" erinnert an das jahrhundertelange Zusammenleben der Sprachgruppen in Böhmen, Mähren und Schlesien.

Von Viktoria Großmann, Ústí nad Labem

Wo ist Ferdinand Porsche? Die Frage scheint dem grauhaarigen Mann mit der Brille ein echtes Anliegen zu sein. Fast zwei Stunden lang hat er sich mit einer kleinen Besuchergruppe durch die Ausstellung "Unsere Deutschen" führen lassen. Hätte der stellvertretender Ausstellungsleiter Tomáš Okurka nicht die ersten Räume und Jahrhunderte übersprungen, wäre die Führung noch länger geworden. Denn die Schau in Ústí nad Labem (deutsch: Aussig an der Elbe) zeigt das Zusammenleben von deutschsprachigen und tschechischsprachigen Böhmen, Mähren und Schlesiern über rund 800 Jahre hinweg.

Im Zentrum der Schau steht das Miteinander der Volksgruppen - nicht die gegenseitigen Schuldzuweisungen der jüngeren Geschichte. Die Ausstellungsmacher holen weiter aus, verharren weder bei der Vertreibung der deutschsprachigen Bevölkerung nach 1945 noch bei den vorangegangenen Verbrechen der Nationalsozialisten an den Tschechen. Auch das Wort Sudetendeutsche vermeiden sie. "Es hat für die meisten Tschechen einen sehr negativen Klang", erklärt Ausstellungsleiter Petr Koura.

Koura hat sich mit einem Team der Forschungseinrichtung Collegium Bohemicum der Geschichte aller deutschen Muttersprachler gewidmet. Zu diesen gehörte auch Franz Kafka, das Bild des jüdischen Prager Schriftstellers ziert eines der Ausstellungsplakate. Das hat einige Tschechen irritiert, berichtet Koura, und klingt zufrieden, schließlich soll die Ausstellung einige Gewissheiten infrage stellen. Es geht um eine Aussöhnung mit den Deutschen, aber auch ein neues Selbstverständnis der Tschechen.

Detailansicht öffnen Ausflug der deutschböhmischen "Naturfreunde" ins Riesengebirge. Die deutschen Ortsnamen sind verschwunden. Reichenberg heißt nur noch Liberec, der Berg Jeschken heute Ještěd. (Foto: Collegium Bohemicum)

Da ist auf der einen Seite das schwierige Eingeständnis, dass die Vertreibung der deutschsprachigen Nachbarn - auch der deutsch-jüdischen - mit Zwangsarbeit, Lynchmorden, Vergewaltigungen, Folter und Massakern einherging. Historische Fotos und Filmaufnahmen in der Ausstellung zeugen davon. Auf der anderen Seite muss das Geschichtsbild aus 40 Jahren Kommunismus überwunden werden. So durfte die Bevölkerung nach 1990 lernen, dass sie eigene Helden hatte - und nicht die Sowjets allein die Nationalsozialisten besiegten.

Die ehemaligen Sudetengebiete sind bis heute Sorgengebiete

Lange sah die Geschichte so aus wie das monumentale Denkmal im Stadtpark von Ústí: marschierende Rotarmisten und Arbeiter mit wehenden Flaggen, ein Dank den "sowjetischen Helden". Die Buchstaben und der Sowjetstern auf dem gelben Stein leuchten in frischem Rot. Im Bezirk Ústí stellte zwischen 2012 und 2020 die kommunistische Partei den Bezirkshauptmann, sie hält am alten Geschichtsbild fest. Doch ihre Zeit ist fürs Erste abgelaufen, bei den Wahlen im Herbst 2021 wurden die Kommunisten erstmals seit 1990 nicht ins Abgeordnetenhaus gewählt.

Historiker hatten es in Ústí nicht immer leicht. "Die Menschen, die hier leben, sind in dieser Gegend nicht so fest verwurzelt", erklärt Koura. Viele kamen erst nach 1945 her, freiwillig oder zwangsangesiedelt wie viele Roma und Sinti. Fremder Boden und zugewiesener Besitz statt Familiengeschichten über vier, fünf und mehr Generationen. Die Angst, dass einem alles wieder weggenommen werden könnte, hielt sich lange - noch im Präsidentschaftswahlkampf 2013 wurde sie von Miloš Zeman erfolgreich politisch instrumentalisiert. Zeman, der ausgewiesene Russland-Freund, hat hier viele Anhänger.

Detailansicht öffnen Aussig war eine Industriestadt: Webereien, Motorenfabriken, Chemie. Die "Seifensiederei Georg Schicht" gehörte zu den größten Arbeitgebern im Ort. (Foto: J. Preclík/Muzeum města Ústí nad Labem)

Die ehemaligen Sudetengebiete sind bis heute Sorgengebiete. Im Bezirk Ústí ist die Arbeitslosenquote noch immer höher als im Rest des Landes. Mit ihrer für die Schifffahrt günstigen Lage an der Elbe, je anderthalb Zugstunden von Prag und Dresden entfernt, war Ústí früher eine florierende Industriestadt. Die Region war vom Braunkohletagebau geprägt, heute muss sie den Strukturwandel bewältigen. Die populistische Partei von Ex-Premier Andrej Babiš hatte hier leichtes Spiel, auch die Rechtsextremen haben Zulauf. Nur die Kommunisten verloren zuletzt auch hier.

Zehn Jahre hat es gedauert, die Ausstellung im Stadtmuseum von Ústí - einem prachtvollen Gymnasialbau aus der Zeit Kaiser Josef II. - vorzubereiten. Mitfinanziert wurde sie vom deutsch-tschechischen Zukunftsfonds, den beide Länder tragen. Zur Eröffnung am 17. November, dem Staatsfeiertag, kamen der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer und der damalige tschechische Kulturminister Lubomír Zaorálek.

Nicht nur Tragödie, auch Bereicherung

"Ich denke, es ist unglaublich wichtig, sich bewusst zu machen, dass wir hier in diesem Land Jahrhunderte gemeinsam gelebt haben", sagte Sozialdemokrat Zaorálek bei der Eröffnung. "Das hat uns unendlich bereichert." Gemeinsam habe man "die Kultur dieses Landes geschaffen", und das habe Bestand "über die Tragödie des 20. Jahrhunderts hinaus".

Diese Worte sind keine Selbstverständlichkeit. Nicht nur tschechische Politiker taten sich schwer mit der Annäherung, bis 2010 weigerten sich bayerische Ministerpräsidenten, Tschechien zu besuchen. Die CSU hatte den EU-Beitritt Tschechiens abgelehnt, weil das Land die Beneš-Dekrete nicht offiziell aufheben wollte, mit denen es 1946 die Vertreibung der Sudetendeutschen legitimiert hatte. Erst Horst Seehofer brach das Schweigen.

Detailansicht öffnen So sah das damals aus, in den Kaffeehäusern der jungen Republik: Vor allem in Prag wurde viel Deutsch gesprochen, ob von Egon Erwin Kisch, Max Brod oder Franz Kafka. (Foto: J. Preclík/Muzeum města Ústí nad Labem)

Ist jetzt alles gut? "Zumindest zweifelt heute niemand mehr daran, dass es eine solche Ausstellung geben sollte", sagt Tomáš Okurka. Die auch unter Historikern verbreitete Auffassung von einer Kollektivschuld der Deutschen habe sich verändert. Heute lasse sich nicht mehr wegdiskutieren, dass auch einige Sudetendeutsche den Nationalsozialisten Widerstand leisteten.

Detailansicht öffnen Das längste Motorrad der Welt, die dreisitzige Maschine "Böhmerland", auch "motorisierter Dackel" genannt. Hergestellt wurde sie im böhmischen Schönlinde, heute Krásná Lípa. (Foto: J. Preclík/Muzeum města Ústí nad Labem)

Wie schwierig der Weg der Aufarbeitung dennoch ist, zeigt ein Spaziergang über die große Elbbrücke am Bahnhof. Sie heißt Dr.-Edvard-Beneš-Brücke, erbaut 1936 zu Ehren des damaligen Präsidenten der tschechoslowakischen Republik - der später im Londoner Exil die Vertreibungen vorbereitete. Eine Tafel aus dem Jahr 1994 erinnert an ihn. Einige Meter weiter, in der Brückenmitte hoch über dem Fluss, mahnt eine zweite Bronzetafel aus dem Jahr 2005: "Zum Gedenken an die Opfer der Gewalt vom 31. Juli 1945." Auf Deutsch und Tschechisch. Welche Gewalt, durch wen, an wem, das verrät das Schild nicht.

An diesem Tag im Sommer 1945 war es nach der Explosion in einem Munitionslager zu "pogromartigen Angriffen auf Sudetendeutsche" gekommen, heißt es dazu im 2020 eröffneten Sudetendeutschen Museum in München. "Sie wurden durch die Stadt gejagt, erschlagen, ertränkt oder von der Elbe-Brücke gestoßen." Wie viele Menschen starben, sei nie geklärt worden. Im Museum in Ústí fehlt ein Hinweis auf das Geschehen. Kommt noch, versichert Ausstellungsmacher Okurka, es sei noch nicht alles fertig.

Aber was ist nun mit Ferdinand Porsche?

2022 wird für Tschechien ein wichtiges Erinnerungsjahr. Aus Rache für das tödliche Attentat auf Reinhard Heydrich, dem sogenannten stellvertretenden Reichsprotektor in Böhmen und Mähren, verwüsteten die Nationalsozialisten im Juni 1942 die Dörfer Lidice und Ležáky und ermordeten mehr als 1500 Menschen. Die Massaker gelten als Auslöser für die Vertreibung der Sudetendeutschen.

Doch neben dem Gedenken an die Opfer rückte in letzter Zeit auch die Verehrung der Heydrich-Attentäter Jozef Gabčík und Jan Kubiš in den Vordergrund. Über 40 Jahre hinweg habe die "kommunistische Propaganda" deren Tat als "unvernünftige Abenteurerei" dargestellt, kommentierte das tschechische Magazin Respekt. Nun sei es Zeit, zu erinnern. Als erster Vertreter Deutschlands erwies Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im vergangenen August den Attentätern an einem Denkmal in Prag die Ehre. Eine neue Geste der Versöhnung.

Aber was ist nun mit Ferdinand Porsche? Der im Riesengebirge geborene Autobauer hatte 1933 seine tschechoslowakische Staatsbürgerschaft gegen die reichsdeutsche eingetauscht und eng mit Nationalsozialisten kooperiert. Tomáš Okurka hebt bedauernd die Schultern: Porsche fehlt, dafür sind die Lebenswege von Franz Kafka und der Friedensnobelpreisträgerin Bertha von Suttner im Museum dargestellt. Auf dem mühsamen Weg zur Aussöhnung ist nicht für jeden Platz.