Der für Verbrechen an der Menschlichkeit verurteilte tschadische Ex-Diktator Hissène Habré ist tot. Habré sei am Dienstagmorgen in Senegals Hauptstadt Dakar mit 79 Jahren gestorben, sagte Senegals Justizminister Malick Sall. Habré kam am Vortag aufgrund einer Covid-19-Erkrankung in ein Krankenhaus. Ein afrikanisches Sondertribunal verurteilte Habré Mitte 2016 wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen, Folter, Mordes und Zwangsprostitution zu lebenslanger Haft und Entschädigungen von umgerechnet 80 Millionen Euro. Habré wurde in Dakar inhaftiert. Er führte im Tschad von 1982 bis 1990 ein totalitäres Regime. Schätzungen zufolge soll er für den Tod von 40 000 Menschen verantwortlich sein, 200 000 Menschen sollen gefoltert worden sein.