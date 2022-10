Von Alexander Mühlauer, London

Eigentlich wollte Kwasi Kwarteng den Freitag noch in Washington verbringen, aber daraus wurde nichts. Der britische Finanzminister strich alle Termine rund um das Treffen des Internationalen Währungsfonds und flog vorzeitig zurück nach London. Als er dort am Freitagmorgen landete, wurde er von seinem Fahrer abgeholt und direkt in die Downing Street gebracht. Gegen Mittag gab es dann erste Spekulationen in den britischen Medien, warum Kwarteng so überhastet aus den USA zurückkam: Premierministerin Liz Truss werde ihn entlassen, meldete erst die Times, dann die BBC. Und so kam es auch.

Um kurz nach 13 Uhr Londoner Zeit veröffentlichte Kwarteng einen Brief auf Twitter, adressiert an Truss. Er beginnt mit "Dear Prime Minister" und kommt gleich zur Sache: "Sie haben mich aufgefordert, als Ihr Finanzminister zurückzutreten. Das habe ich akzeptiert." Als er dieses Amt übernommen habe, sei ihm die "unglaublich schwierige Situation" mit steigenden Zinsen und Energiepreisen voll bewusst gewesen. "Ich habe in den vergangenen Wochen mehrfach gesagt, dass die Fortsetzung des Status quo einfach keine Option ist", schrieb Kwarteng.

In seinem Brief versuchte er, seine Sicht auf die Ereignisse der vergangenen Wochen darzulegen. "Seit wir am 23. September unseren Wachstumsplan vorgelegt haben, hat sich die wirtschaftliche Lage schnell verändert", heißt es da. Darauf habe die Bank of England reagiert, nun sei es allerdings wichtig, Haushaltsdisziplin walten zu lassen.

Angesichts der Turbulenzen, die der "Growth Plan" an den Finanzmärkten ausgelöst hatte, klang dies fast schon wie ein Eingeständnis, dass die angekündigten Steuersenkungen doch nicht der richtige Weg seien. Dafür würde sprechen, dass die britische Notenbank sich gezwungen sah, Staatsanleihen zu kaufen, nachdem die Regierung völlig offengelassen hatte, wie die Steuersenkungen finanziert werden sollten.

Der neue Finanzminister hat zumindest schon mal eines: Regierungserfahrung

Zum Schluss richtete Kwarteng in seinem Brief noch ein paar persönliche Worte an Truss. "Wir waren für viele Jahre Kollegen und Freunde", schrieb er. Während dieser Zeit habe er ihre Hingabe und Entschlossenheit erlebt. Er werde Truss weiter unterstützen, ebenso seinen Nachfolger Jeremy Hunt, der schon einige Regierungserfahrung als früherer Außen- und Gesundheitsminister mitbringt.

Von Truss selbst war am Freitag zunächst nichts zu hören. Erst um 14.30 Uhr Londoner Zeit trat sie in Downing Street vor die Presse. Sie versuchte das, was erwartet worden war: die Finanzmärkte zu beruhigen. Es sei klar, dass Teile ihrer Steuersenkungspläne "weitergehend und schneller" waren, als die Märkte erwartet hatten, sagte Truss. Und weiter: "Wir müssen jetzt handeln, um die Märkte von unserer fiskalischen Disziplin zu überzeugen." Die Körperschaftssteuer solle nun - wie von der Vorgängerregierung vorgesehen - doch von 19 auf 25 Prozent erhöht werden, sagte Truss. An anderen Entlastungen wollte sie zunächst festhalten.

Die Premierministerin beharrte darauf, dass ihre Politik niedrigerer Steuern und hoher Investitionsanreize richtig sei. Lediglich der Markt, den die Entscheidungen, die Steuern deutlich zu senken, irritiert hätten, sei der Grund, warum sie eine Kehrtwende einlege, sagte Truss. "Ich bin fest entschlossen, das zu halten, was ich versprochen habe." Einen Rücktritt lehnte die Premierministerin ab. Truss sagte, sie werde immer im nationalen Interesse agieren. Und versprach: "Wir werden diesen Sturm überwinden."

Die Frage ist allerdings, ob ihr das wirklich gelingt. Denn in der Konservativen Partei hat nun die Debatte darüber begonnen, ob man Truss aus dem Amt drängen soll. Der Sender Sky News zitierte ein früheres Kabinettsmitglied mit der Forderung, die Premierministerin müsse ebenfalls gehen. "Sie ist genauso schuldig wie Kwasi Kwarteng", sagte der Tory. Dass Truss ihren Schatzkanzler opfere, reiche nicht aus.

Laut einem Bericht der Times arbeiten bereits führende Parteimitglieder daran, Truss abzulösen. Demnach soll ein neues Führungsduo mit Rishi Sunak und Penny Mordaunt im Gespräch sein. Beide waren Truss im Sommer im parteiinternen Rennen um Johnsons Nachfolge unterlegen. Die Premierministerin wurde von der Mehrheit der Parteimitglieder gewählt, vor allem wegen ihres Versprechens, die Steuern im großen Stil zu senken. Dass sie nun eine Kehrtwende hinlegt und einen Kern ihrer Pläne wieder zurücknimmt, dürfte Truss' Autorität ziemlich beschädigen.

Die Umfragen sind jedenfalls miserabel. Die oppositionelle Labour Party liegt derzeit mit mehr als 30 Punkten vor den Konservativen. Auch das Image von Truss ist nicht viel besser. Laut dem Meinungsforschungsinstitut Ipsos sind nur 16 Prozent der Briten mit Truss zufrieden. Das sei der schlechteste Wert, der je für einen Premier gemessen worden sei.

Wie angespannt die Lage in der Konservativen Partei ist, zeigte sich bereits in dieser Woche im Parlament. Bei den Prime Minister's Questions mussten die Tories mit ansehen, wie schwer sich Truss tat, auf die Fragen von Labour-Chef Keir Starmer zu antworten. Die Kritik aus den Reihen der Tories war vernichtend, auch wenn sie nicht offen geäußert wurde. Die Stimmung in der Partei sei so schlecht wie in den letzten Tagen von Johnson, hieß es.

Immerhin gab es am Freitag auch positive Nachrichten für Truss. An den Finanzmärkten wurde der Rücktritt von Kwarteng als positives Signal gewertet. So gingen die Renditen britischer Staatsanleihen zurück. Und das Pfund gewann wieder an Wert.