Im britischen Kabinett gibt es eine zweite Personalveränderung: Innenministerin Suella Braverman hat ihr Amt abgegeben. Entsprechende Berichte bestätigt die konservative Politikerin am Mittwoch per Twitter. Damit verliert Premierministerin Liz Truss bereits das zweite Kabinettsmitglied innerhalb von wenigen Tagen.

Die SZ-Redaktion hat diesen Artikel mit einem Inhalt von Twitter angereichert Um Ihre Daten zu schützen, wurde er nicht ohne Ihre Zustimmung geladen. Inhalt jetzt laden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an den Betreiber des Portals zur Nutzungsanalyse übermittelt. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie unter sz.de/datenschutz. Dieser externe Inhalt wurde automatisch geladen, weil Sie dem zugestimmt haben. Zustimmung widerrufen und Seite neu laden

Als Grund für ihren Rücktritt gibt Braverman "einen technischen Bruch" von Geheimhaltungsregeln an: Sie habe ein offizielles Dokument von ihrer persönlichen E-Mail-Adresse an einen "vertrauten parlamentarischen Kollegen" weitergeleitet, schreibt sie. Viel daraus sei bereits bekannt gewesen, trotzdem sei es "richtig für mich, zu gehen". Braverman kritisiert in dem Schreiben jedoch auch den Kurs der Regierung: Wichtige Versprechen an die Wähler seien gebrochen worden und sie habe "große Bedenken hinsichtlich des Bekenntnisses dieser Regierung zu unserem Wahlprogramm".

Spekuliert wird, der frühere Verkehrsminister Grant Shapps könnte nun Innenminister werden. Braverman gehört zum extrem rechten Flügel der Partei und macht immer wieder mit Äußerungen zu ihren Plänen für ein härteres Vorgehen bei Abschiebungen von sich reden. Kürzlich wetterte sie im Parlament gegen "Tofu essende" Linke.

Erst am Freitag hatte Truss ihren Finanzminister Kwasi Kwarteng entlassen und mit dem früheren Außenminister Jeremy Hunt ersetzt. Die konservative Regierungschefin kämpft um ihr Amt, nachdem sie mit geplanten Steuererleichterungen ein Finanzchaos ausgelöst hatte und eine Kehrtwende vollziehen musste. Einen Rücktritt lehnt Truss - trotz erheblicher Widerstände in ihrer eigenen Partei - bisher ab.

"Ich bin eine Kämpferin und keine Drückebergerin", sagte die konservative Regierungschefin bei der Fragestunde im Unterhaus am Mittwoch. Mehrere Oppositionspolitiker forderten sie direkt zum Rücktritt auf. Ihre Worte gingen teilweise im Gejohle und Schimpfen der Opposition unter.

Berichten zufolge hat Truss intern eine für Mittwochabend geplante Abstimmung über einen Antrag der Labour-Partei zur Vertrauensfrage erklärt. In dem Antrag geht es um das Fracking, eine umstrittene Methode der Erdgas-Gewinnung. Truss hatte ein Moratorium für das Fracking aufgehoben, um Großbritannien unabhängiger von Gasimporten zu machen. Der Antrag der Labour-Party dazu soll nun mit der konservativen Mehrheit abgelehnt werden. Scheitert das, gibt es Ärger: Abgeordnete, die sich nicht an die Fraktionsdisziplin halten, werden ausgeschlossen, so angeblich die Ansage.