Was ist hier Fiktion, was Wirklichkeit?

Ein Soldat der "Nato Response Force" sitzt an einem Computer und übt bei einem simulierten Gefecht für die Nato-Einsatzgruppe im Gefechtssimulationszentrum des Heeres im fränkischen Wildflecken.

In einem "Gefechtssimulationszentrum" übt die Bundeswehr, wie sie einen Angriff auf einen Nato-Partner abwehrt. Das ist angesichts des Krieges in der Ukraine alles andere als Routine. Ein Lagebericht über die Stimmung in der Truppe.