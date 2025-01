Von Peter Burghardt, Washington

Dieser Montag wurde in der amerikanischen Hauptstadt mit einiger Aufregung erwartet, in den Supermärkten standen die Menschen am Sonntag zu Hamsterkäufen Schlange. Wer konnte schon wissen, wie genau es an diesem 6. Januar 2025 auf den Straßen aussehen würde? Die Schulen und Behörden in Washington und Umgebung wurden vorsorglich geschlossen, denn angekündigt war zwar kein Sturm auf das Kapitol. Aber ein Schneesturm.