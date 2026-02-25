Rund drei Jahre ist der Gesetzentwurf zu „Habecks Heizhammer“ nun alt. Ein Gesetz, das im Nachgang betrachtet wie kein anderes für das Scheitern der Ampelkoalition steht. Weil deutlich wurde, wie falsch führende Politiker die Stimmung in der von Krieg und Energiekrise verunsicherten Bevölkerung eingeschätzt hatten. Weil vor allem Grüne und FDP in den Monaten danach aus dem Modus des öffentlichen Streitens nicht mehr herausfanden. War es der Anfang vom Ende?

Es war ein Gesetzentwurf, der „die Republik in Brand“ setzte. So schreibt es mein Kollege Michael Bauchmüller. Gestern Abend standen dann drei Männer unter der Kuppel des Reichstags vor Mikrofonen und verkündeten das Ende des „Heizhammers“. „Wir schaffen das Heizungsgesetz ab“, frohlockte Unionsfraktionschef Jens Spahn, sein SPD-Amtskollege Matthias Miersch rief gar die Lösung der „Quadratur des Kreises“ aus, CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann sah einen „gesellschaftlichen Großkonflikt“ befriedet.

Die drei freuen sich besonders, weil sie Paragraf 71 streichen wollen: Nach einer Übergangsfrist sollte demnach jede neue Heizung ihre Wärme aus mindestens 65 Prozent erneuerbaren Energien erzeugen. Der soll nun nicht mehr gelten. Stattdessen, heißt es in einem Papier der Fraktionen, vertraue man darauf, dass „die Bürger die für sie richtige Heizungsart“ wählen. Auf Klimaschutz will die Koalition dennoch nicht ganz verzichten: Gas und Öl sollen grüner werden.

Für die Koalition dürfte die Abschaffung des Heizungsgesetzes erst einmal eine vertrauensbildende Maßnahme sein. Nicht die einzige übrigens in dieser Woche, berichten meine Kollegen Daniel Brössler und Georg Ismar: Am Donnerstag soll der Bundestag über das für die SPD wichtige Tariftreuegesetz verhandeln, am Freitag über die Umsetzung des europäischen Asylsystems, die der Union am Herzen liegt.

„State of the Union“: Trump über Venezuela, Iran und seine Migrationspolitik. US-Präsident Donald Trump hat in seiner Rede an die Nation mit der US-Wirtschaft geprahlt, das venezolanische Regime als „neuen Freund und Partner“ bezeichnet und gesagt, er werde niemals zulassen, dass Iran eine Atomwaffe besitze. Innenpolitisch verteidigte er seine harte Migrationspolitik – seine Beliebtheitswerte bleiben schlecht. Zum Liveblog zur US-Politik

Heizungsgesetz: Regierung streicht entscheidende Passage. Die schwarz-rote Koalition hat sich auf Eckpunkte für ein neues Heizungsgesetz verständigt. Demnach müssen neue Heizungen ihre Wärme nicht mehr zu 65 Prozent aus erneuerbaren Energien erzeugen, doch Öl und Gas sollen klimafreundlicher werden – sonst wird es teuer. Die Linke befürchtet, das könnte vor allem zu Lasten von Mietern gehen. Zum Artikel

USA und Iran: Gibt es Krieg oder einen Deal? Die Kriegsgefahr ist hoch. Am Donnerstag trifft US-Chefunterhändler Witkoff den iranischen Außenminister Araghtschi in Genf. Es wird unter anderem um das iranische Atomprogramm und die iranische Unterstützung von Terrororganisationen gehen. Und die Frage: Lässt sich Trump von einem Militärschlag abhalten? Zum Artikel

TV-Triell zur Landtagswahl Baden-Württemberg: „Der Satz war Mist“. Bei der „Wahlarena“ des SWR sind die Spitzenkandidaten zur Landtagswahl aufeinandergetroffen: Manuel Hagel von der CDU, der Grünen-Politiker Cem Özdemir und Markus Frohnmaier von der AfD. Letzterer hat keine Chance auf das Ministerpräsidentenamt. Für Hagel läuft es gut, bis Frohnmaier ihn mit einer alten Aussage konfrontiert. Zum Artikel

Die Fachbriefings von SZ Dossier – mit SZ Pro-Abo

Dossier Digitalwende: Digitale Brieftasche soll ePA-Registrierung vereinfachen. Der Zugriff auf die elektronische Patientenakte ist kompliziert. Die Eudi-Wallet soll den Prozess ab 2027 vereinfachen. Verbraucherschützer dringen auf Tempo. Auch wichtig: Ein Experte erklärt, wie KI-Agenten im Staat funktionieren könnten. Zum Briefing

Dossier Geoökonomie: So ist Europas Rüstungsprojekt FCAS noch zu retten. Das milliardenschwere Rüstungsprojekt von Deutschland, Frankreich und Spanien steht sinnbildlich für die Ambitionen und Abgründe des Kontinents: Das „Future Combat Air System“ soll Europas militärische und technologische Unabhängigkeit sichern – doch Rivalitäten, nationale Eitelkeiten und politisches Misstrauen haben das Milliardenprojekt ins Kippen gebracht. Gibt es eine Lösung? Zum Briefing