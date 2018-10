5. Oktober 2018, 21:00 Uhr Trumps Richterkandidat Nur eine erste Mehrheit

Eine Republikanerin stimmt gegen ihn, ein Demokrat für ihn: Im US-Senat bringt ein Votum Brett Kavanaugh der Berufung in das höchste Gericht näher, in dem Präsident Trump ihn unbedingt sehen will.

Von Hubert Wetzel , Washington

Der umstrittene US-Jurist Brett Kavanaugh ist seiner Berufung zum neuen Verfassungsrichter einen wichtigen Schritt näher gekommen. In einer prozeduralen Abstimmung votierte der Senat am Freitag mit 51 zu 49 Stimmen dafür, die Debatte über die Personalie zu beenden. Damit ist der Weg frei für ein endgültiges Bestätigungsvotum. Dieses sollte an diesem Samstagnachmittag oder in der Nacht zum Sonntag stattfinden.

Dass Kavanaugh dann ebenfalls eine Mehrheit bekommen wird, war zunächst freilich nicht garantiert. Die Republikaner halten im Senat zwar 51 Sitze, die Demokraten haben nur 49 Sitze. Theoretisch könnte die Regierungspartei den Richterkandidaten von Präsident Donald Trump daher am Wochenende im Alleingang bestätigen - sofern sich alle Senatoren an die Parteilinie halten. Die Republikaner können sich sogar einen einzelnen Abweichler leisten, da bei einer Stimmengleichheit - 50 zu 50 - Vizepräsident Mike Pence das entscheidende Votum abgibt.

Der Kandidat versuchte noch, die Kritik an seinem ersten Auftritt zu dämpfen

Das Ergebnis vom Freitag entsprach jedoch nur deswegen dem Verhältnis 51 zu 49, weil eine republikanische Senatorin, Lisa Murkowski aus Alaska, gegen Kavanaugh stimmte, dafür aber ein Demokrat für diesen votierte, Senator Joe Manchin aus West Virginia. Murkowski wird wohl bei ihrer Haltung bleiben. Ändert hingegen Manchin seine Meinung wieder, wird es knapp für Kavanaugh. Auch die Republikanerin Susan Collins aus Maine stimmte am Freitag zwar zunächst für den Richterkandidaten, ließ aber vorerst offen, ob sie das auch am Samstag tun wird. Ein weiterer republikanischer Wackelkandidat, Jeff Flake aus Arizona, sagte dagegen am Freitag, er werde bei seinem Ja bleiben.

Manchin stammt aus einem sehr konservativen Bundesstaat und steht im November zur Wiederwahl. Ein Votum gegen Kavanaugh könnte ihn das Amt kosten. Collins hingegen gilt als moderate, gelegentlich rebellische Republikanerin, die Kavanaugh skeptisch sieht.

Vor der Abstimmung hatte Kavanaugh versucht, die Kritik an seiner aufgeregten und wütendend Aussage vor dem Senat in der vergangenen Woche etwas zu dämpfen. Kavanaugh hatte damals in einer scharfen Erklärung den Demokraten im Senat vorgeworfen, aus politischen Gründen eine Rufmordkampagne gegen ihn zu betreiben. Er schrie und weinte vor Zorn, auf Fragen von demokratischen Senatoren antwortete er sarkastisch und regelrecht frech. Sein Verhalten ging auch etlichen Republikanern gegen den Strich.

Zudem hatte der Auftritt Zweifel daran geweckt, ob Kavanaugh als Richter unparteiisch und vor allem unpolitisch sein könne. Mehr als 2500 Juraprofessoren aus den USA hatten Kavanaugh in einer Petition vorgeworfen, er habe sich zu sehr als Republikaner offenbart und besitze nicht das notwendige ausgewogene "richterliche Temperament", um am Supreme Court zu dienen. In einem Beitrag im Wall Street Journal bedauerte Kavanaugh am Freitag, dass er so emotional geworden sei. Er habe seinen Ruf verteidigen wollen und als Sohn, Vater und Ehemann gesprochen. Als Richter werde er unparteiisch und unabhängig urteilen.

Mehrere Frauen werfen Kavanaugh vor, sie als Schüler oder Student sexuell bedrängt zu haben. Die Professorin Christine Blasey Ford sagte vorige Woche vor dem Senat aus, Kavanaugh habe 1982 bei einer Party versucht, sie zu vergewaltigen. Sie war damals 15 Jahre alt, Kavanaugh war 17. Bisher gibt es - wie auch in den anderen Fällen - keine Zeugen oder anderen Belege, die Fords Anschuldigungen bestätigen können. Das FBI hat in den vergangenen Tagen einige der Leute befragt, die laut Ford bei der Feier anwesend waren. Offenbar hat bei diesen Vernehmungen jedoch niemand Kavanaugh belastet.

Für die meisten Republikaner reichte das am Freitag, um trotz der Vorwürfe für Kavanaugh zu stimmen. In der Debatte vor dem Voten betonten sie immer wieder, dass die Anschuldigungen "unbewiesen" seien. Die Demokraten forderten hingegen weitere Ermittlungen. Das FBI habe längst nicht alle Zeugen befragt, die sich in den vergangenen Tagen gemeldet hätten, um über Kavanaugh auszusagen, lautet die Kritik der Opposition.

Kavanaughs Berufung an das Verfassungsgericht würde die Machtbalance dort zugunsten der Konservativen verschieben. Das ist der Grund, warum die Demokraten so erbittert gegen seine Bestätigung kämpfen. Sie befürchten unter anderem, dass Kavanaugh dabei helfen könnte, das einst vom Supreme Court etablierte Recht jeder Frau auf eine Abtreibung wieder zu kippen. Vor dem Kapitol in Washington demonstrierten deswegen am Donnerstag Tausende Frauen gegen Kavanaugh, mehr als 300 wurden vorübergehend festgenommen.