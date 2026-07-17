Was heute wichtig ist

Rede an die Nation: So bereitet Trump das Terrain für die Wahlen. In einer Rede an die Nation behauptet Donald Trump, China habe sich in die Wahlen von 2020 eingemischt. Außerdem preist der US-Präsident 110 Tage vor den Zwischenwahlen seine Migrationspolitik und die Wirtschaft. Zum Artikel

Iran meldet US-Angriffe auf Brücken. In der sechsten Nacht in Folge hat das US-Militär Iran angegriffen – mehrere Brücken sollen getroffen worden sein. Das Regime in Teheran reagierte mit Gegenschlägen auf US-Stützpunkte in den Golfstaaten. Zum Liveblog

EXKLUSIV Krankenkassen verzocken Hunderte Millionen an Patientengeldern mit Investments. Der Skandal um verzockte Beitragsgelder bei Krankenkassen und Kassenärztlichen Vereinigungen weitet sich dramatisch aus. Recherchen von SZ, NDR und WDR zeigen nun: Offenbar ging es um mehr als 500 Millionen Euro an Beitragsgeldern. Zum Artikel

AfD-Bundesspitze fordert Neuaufstellung der Landesliste für NRW-Wahl. Am vergangenen Wochenende wollte die AfD in Nordrhein-Westfalen ihre Bewerber für die Landtagswahl bestimmen – doch es kam zur Eskalation. Es gibt einen Machtkampf zwischen zwei verfeindeten Lagern. Die Parteispitze will schlichten und drängt nun darauf, neu zu wählen. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen

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Digitalwende: Was die Deutschen über medizinische KI-Chatbots denken. Die Mehrheit steht KI-Chatbots zur medizinischen Ersteinschätzung kritisch gegenüber. Das zeigt eine repräsentative Umfrage im Auftrag von SZ Dossier. Die Einstellungen unterscheiden sich deutlich nach Alter, Parteipräferenz und Bildungsniveau. Auch wichtig: Brüssel macht Google klare DMA-Vorgaben. Zum Briefing

Geoökonomie: Chemie-Konzerne investieren aus Deutschland weg. BASF gibt Milliarden in China aus, während in Ludwigshafen Arbeitsplätze verschwinden. Aus Sicht des Chemieverbands VCI zeigt dies ein größeres Problem: Investitionen fließen zunehmend aus Deutschland ab. Besonders trifft das den Mittelstand, der seine Produktion nicht einfach dorthin verlagern kann, wo die Märkte wachsen. Zum Briefing