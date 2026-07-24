Die Personalrochade in der Union ist offenbar beinahe beendet, nicht einmal eine Woche, nachdem Jens Spahn seinen Rückzug vom Fraktionsvorsitz bekanntgegeben hat.

In aller Kürze: Auf Spahn folgt Thorsten Frei, bisher Chef des Bundeskanzleramts, das war vorgestern schon bekannt. Auf Freis Posten im Kanzleramt soll Nina Warken rücken, derzeit Gesundheitsministerin. Mit ihr gibt es künftig auch von Unions-Seite eine Frau im Koalitionsausschuss, da passt es, dass sie auch Vorsitzende der Frauen-Union ist.

Gesundheitsminister soll CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann werden, der in seiner derzeitigen Rolle gern harte Reformen anmahnt. Er bekommt damit die Gelegenheit, einige durchzusetzen. Ihm wiederum könnte dem Vernehmen nach Franziska Hoppermann folgen, seit 2025 Schatzmeisterin der Partei. Über die Wechsel und Auswirkungen berichtet Henrike Roßbach.

In Bayreuth eröffnen am Samstag die Wagner-Festspiele offiziell zum 150. Mal. Ausgerechnet im Jubiläumsjahr begleitet von viel Störgeräusch. „Verdrängen, Verhindern, Verniedlichen, Verklären“, erläutert Moritz Baumstieger in seinem Essay den „Vierklang“, der Werk und Komponisten seit Jahrzehnten begleite.

Ein kurzer Abriss der vergangenen Wochen: Ein Gedenkkonzert für ermordete jüdische Musiker wurde abgesagt, der jüdische Publizist und Anwalt Michel Friedman ausgeladen. Trotz der Umstände, dass Richard Wagner glühender Antisemit war und seine Schwiegertochter und Festspielleiterin Winifred Wagner Adolf Hitler verehrte. Nach viel Kritik entschied die Festspielleiterin und Ur-Enkelin Katharina Wagner, das Gedenkkonzert doch stattfinden zu lassen. Sie hat sich bei Friedman entschuldigt. Er wird kommen und reden. Man kann sich also ändern – oder?

Die Stadt Bayreuth scheint weniger Willen dazu zu haben als Katharina Wagner. Dort war ein Dokumentationszentrum zur NS-Ideologiegeschichte geplant, nicht unpassend bei der Historie. Es soll aber nur in abgespeckter Form kommen, aus finanziellen Gründen, heißt es. Max Weinhold Hernandez berichtet, dass selbst das, passend zum Vierklang, jetzt verschleppt wird.

Was heute wichtig ist

USA: Neue Zölle gegen Handelspartner. Seit 6.01 Uhr europäischer Zeit gelten neue Zölle auf bestimmte Produkte, die in die USA geliefert werden. Betroffen sind auch Produkte aus der EU. Angeblich wegen unzureichender Maßnahmen gegen Zwangsarbeit. Die neuen Zölle kommen aus Sicht der US-Regierung rechtzeitig, um den Wegfall globaler Zölle zu kompensieren, für die Trump keine rechtliche Grundlage mehr hatte. Experten kritisieren die Zollpolitik als chaotisch. Zum Liveblog zur US-Politik

Nach Rücktritt von Jens Spahn: Merz baut Kabinett und CDU-Spitze um. Friedrich Merz will den Sommer offenbar nicht mit langen Personaldiskussionen verbringen: Gesundheitministerin Nina Warken soll Chefin des Kanzleramts werden, der bisherige CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann Gesundheitsminister. Laut Informationen der dpa soll auch Philipp Amthor einen neuen Posten bekommen. Zum Artikel

Preis für Brent-Rohöl steigt wieder auf 100 Dollar. Wegen der Eskalation im Iran-Krieg steigt der Ölpreis. Dazu kommen die Angriffe der mit Iran verbündeten Huthi-Miliz auf saudi-arabische Schiffe in der Meerenge Bab al-Mandab im Roten Meer. Potentiell könnte dies zu schwerwiegenden Versorgungsunterbrechungen führen. Zum Artikel

Ukraine: Ex-Verteidigungsminister Fedorow will zurück ins Amt. Demonstranten in der Ukraine fordern seit Tagen seine Wiedereinsetzung. Nun wagt Fedorow den Machtkampf mit Präsident Selenskij. Einer Forderung der Demonstranten ist Selenskij bereits nachgekommen: Armeechef Olexander Syrsky musste abtreten. Die EU verhängt neue Russland-Sanktionen. Zum Liveblog zum Krieg in der Ukraine

Regensburg: Ermittlungen nach tödlicher Messerattacke in Bankfiliale. Das Motiv des 20-jährigen mutmaßlichen Täters ist unklar. Was genau bei dem blutigen Angriff in einer Bank in Regensburg geschehen ist, müssen Ermittler noch klären. Erste Ergebnisse sollen heute bekanntgegeben werden. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen

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Dossier Digitalwende: Brüssel verhängt Millionenstrafe gegen Google. Die EU-Kommission hat gestern eine Strafe von insgesamt 890 Millionen Euro gegen Google verhängt. In zwei unterschiedlichen Punkten soll das US-Unternehmen gegen den Digital Markets Act (DMA) verstoßen haben. Auch wichtig: Die Bundesregierung hat noch keine abgestimmte Position zu einer möglichen Reform des Informationsfreiheitsgesetzes (IFG). Zum Briefing

Dossier Geoökonomie: KI-Schlagabtausch zwischen USA und China. Der Zugriff auf fortschrittliche Modelle wird zum Gegenstand von Sanktionen und Regulierungen durch die großen Technologiemächte USA und China. Sie wollen damit den jeweils anderen in der Entwicklung bremsen – und zugleich ihre eigenen Anbieter auf dem Weltmarkt voranbringen. Leidtragende könnten die technisch unterlegenen Europäer sein. Zum Briefing