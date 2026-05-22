USA klagen früheren kubanischen Präsidenten Raúl Castro wegen Mordes an

Die USA haben den früheren kubanischen ​Präsidenten Raúl Castro wegen Mordes angeklagt und damit den Druck auf die kommunistische Regierung in Havanna erhöht. Dies geht aus Gerichtsunterlagen hervor. Der 94-jährige Castro war Anfang des Monats zuletzt öffentlich aufgetreten. Es gibt keine ​Hinweise darauf, dass er das Land verlassen hat oder von der Regierung ausgeliefert werden könnte. US-Präsident Donald Trump strebt ⁠einen Regimewechsel in dem Karibikstaat an.



Die Details der Anklage waren zunächst nicht bekannt. Die Vorwürfe ​dürften einem ​Vertreter des US-Justizministeriums zufolge jedoch auf einen Vorfall aus dem ‌Jahr 1996 zurückgehen. Damals schossen kubanische Kampfjets zwei ‌Flugzeuge der in Miami ansässigen Exil-Organisation „Brothers to the Rescue“ ab. Dabei wurden alle vier Insassen getötet. Castro war zu dieser Zeit Verteidigungsminister. Die kubanische Regierung hatte ​den Abschuss stets als legitime ​Reaktion auf das Eindringen in ihren Luftraum verteidigt. ​Die Internationale Zivilluftfahrtorganisation kam später zu dem Schluss, dass sich der Abschuss über internationalen Gewässern ereignete.



Trump bezeichnete Kuba am Mittwoch als „Schurkenstaat, der feindliches ausländisches Militär beherbergt“. Die Maßnahmen seiner Regierung zielten darauf ab, ‌den US-Einfluss auf dem amerikanischen Kontinent auszuweiten, erklärte er. US-Außenminister Marco Rubio stellte Kuba unterdessen Hilfen in Höhe von 100 ‌Millionen Dollar in Aussicht und ‌machte die Führung in Havanna für den Mangel an Strom, Lebensmitteln ​und Treibstoff verantwortlich. Kubas Außenminister Bruno Rodriguez nannte Rubio daraufhin ein „Sprachrohr korrupter und rachsüchtiger Interessen“. Er schloss die ​Annahme der Hilfen nicht aus, verwies aber zugleich auf den Zynismus des ‌Angebots angesichts der US-Wirtschaftsblockade.



Das Vorgehen gegen Castro erinnert an die Anklage gegen den früheren venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro wegen Drogenhandels. Die US-Regierung hatte dies als Rechtfertigung für einen Militäreinsatz in Caracas im Januar herangezogen, bei dem Maduro gefangen genommen und nach New York gebracht wurde. Trump hatte im März ⁠gedroht, dass Kuba nach Venezuela „als Nächstes an der Reihe“ sei. ‌Der kubanische Präsident ‌Miguel Díaz-Canel warnte am Montag, dass ein US-Militäreinsatz gegen sein Land zu einem „Blutbad“ führen würde.