Trumps FlüchtlingspolitikNur noch 7500 Geflüchtete im Jahr – und vor allem weiße Südafrikaner?

Lesezeit: 4 Min.

Erste Geflüchtete aus Südafrika kamen über das Resettlement-Programm im  Mai in die USA.
Erste Geflüchtete aus Südafrika kamen über das Resettlement-Programm im  Mai in die USA. (Foto: CHIP SOMODEVILLA/Getty via AFP)

US-Präsident Donald Trump dürfte bald seine Pläne zur Aufnahme von Schutzbedürftigen bekanntgeben. Teile sind nun durchgesickert. Flüchtlingsorganisationen sind entsetzt.

Von Charlotte Walser, Washington

